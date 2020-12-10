Общество

34 минуты назад

Дом Губина хочет создать сказочную атмосферу

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#Дом Губина #Новый год
Дом Губина хочет создать сказочную атмосферу

Сотрудники музея объявили новогодний флешмоб.

В Липецком областном художественном музее решили провести онлайн «Новый год в Доме Губина». Сотрудники ждут от липчан фото и видео красивых наряженных елок, необычных игрушек, а также небольших новогодних рассказов.

— Это своеобразное дружеское новогоднее онлайн рукопожатие. Мы не стали делать конкурс, чтобы отличить какого-то одного человека. Новый год — это праздник для всех. Дом Губина — старинный особнячок. Получается некое одомашнивание. Хотим создать сказочную атмосферу. Кстати, многие даже не знают, что в Липецке есть художественный музей, — рассказала директор музея Светлана Иноземцева.

Чтобы стать участником флешмоба, надо залить на своей страничке в социальной сети (ВКонтакт, Фейсбук, Инстаграм) фото или видео новогодних игрушек, наряженных елок, можно с небольшими рассказами или историями. Пригласить друга принять участие в флешмобе, прикрепить хэштег: #новыйгодвдомеГубина, #домгубина, #художественныймузей, #музейлипецк, #музей48 и продублировать информацию на почту музея: lip.museum@mail.ru.

Фото: Светланы Иноземцевой
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#Дом Губина #Новый год

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