Общество
34 минуты назад
Дом Губина хочет создать сказочную атмосферу
Сотрудники музея объявили новогодний флешмоб.
В Липецком областном художественном музее решили провести онлайн «Новый год в Доме Губина». Сотрудники ждут от липчан фото и видео красивых наряженных елок, необычных игрушек, а также небольших новогодних рассказов.
— Это своеобразное дружеское новогоднее онлайн рукопожатие. Мы не стали делать конкурс, чтобы отличить какого-то одного человека. Новый год — это праздник для всех. Дом Губина — старинный особнячок. Получается некое одомашнивание. Хотим создать сказочную атмосферу. Кстати, многие даже не знают, что в Липецке есть художественный музей, — рассказала директор музея Светлана Иноземцева.
Чтобы стать участником флешмоба, надо залить на своей страничке в социальной сети (ВКонтакт, Фейсбук, Инстаграм) фото или видео новогодних игрушек, наряженных елок, можно с небольшими рассказами или историями. Пригласить друга принять участие в флешмобе, прикрепить хэштег: #новыйгодвдомеГубина, #домгубина, #художественныймузей, #музейлипецк, #музей48 и продублировать информацию на почту музея: lip.museum@mail.ru.
Фото: Светланы Иноземцевой
— Это своеобразное дружеское новогоднее онлайн рукопожатие. Мы не стали делать конкурс, чтобы отличить какого-то одного человека. Новый год — это праздник для всех. Дом Губина — старинный особнячок. Получается некое одомашнивание. Хотим создать сказочную атмосферу. Кстати, многие даже не знают, что в Липецке есть художественный музей, — рассказала директор музея Светлана Иноземцева.
Чтобы стать участником флешмоба, надо залить на своей страничке в социальной сети (ВКонтакт, Фейсбук, Инстаграм) фото или видео новогодних игрушек, наряженных елок, можно с небольшими рассказами или историями. Пригласить друга принять участие в флешмобе, прикрепить хэштег: #новыйгодвдомеГубина, #домгубина, #художественныймузей, #музейлипецк, #музей48 и продублировать информацию на почту музея: lip.museum@mail.ru.
Фото: Светланы Иноземцевой