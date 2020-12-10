Общество

46 минут назад

Управляющая компания три года не отдавала платежи жильцов ресурсоснабжающей организации

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#ЖКХ #ЖКУ #долг
Управляющая компания три года не отдавала платежи жильцов ресурсоснабжающей организации

Хотя деньги липчане исправно платили.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск АО «Липецкая городская энергетическая компания» в адрес ООО «Городская управляющая компания «Центральная Л». Энергетики через суд потребовали от коммунальщиков возврата долга — более 4 млн рублей.

Как указано в материалах суда, «Центральная Л» не перечисляла «ЛГЭКу» те платежи, которые жильцы обслуживаемых управляющей компании домов вносили за содержание общедомового имущества. Долг скопился за период январь 2017 года - февраль 2018 года.

- В этот период истец надлежащим образом выполнил принятые на себя обязательства, поставив ответчику как управляющей организации холодную воду для содержания общего имущества многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ответчика. УК произвела частичную оплату долга, задолженность составила 4 099 714 рублей 08 копеек. 1 августа 2019 года истец направил ответчику претензию об оплате возникшего долга, - сообщается в материалах арбитража.

УК не торопилась выплачивать долги, и тогда энергетики пошли в суд. В ходе слушаний выяснилось, что жильцы домов исправно платили за услуги энергетиков по содержанию общедомового имущества. Представители «ЛГЭКа» доказали это справками из банков, через которые жильцы проводили оплату счетов. «Центральная Л» не смогла ничего возразить на претензии энергетиков.

Суд решил взыскать с ООО «Городская управляющая компания «Центральная Л» долг в 4 млн рублей, а также издержки в 13 200 рублей и 30 299 рублей в доход федерального бюджета. За сторонами процесса осталось право на обжалование решения в вышестоящей инстанции.
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#ЖКХ #ЖКУ #долг

Комментарии (2)

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Счетовод

5 минут назад
4 млн поделить на 13 месяцев - получается около 300 тысяч в месяц. 10 тысяч в день. Либо какая-то постоянно протечка после счётчика, либо кто-то поставил аппарат по разливу воды и её продавал (или куда-то использовал). А может весь дом счётчики не менял, насчитывали по среднему потреблению, а по факту в кваритре где прописан один - жили пятеро. Потребление было фактически больше чем рассчитывала управляшка.. Почему они этот дисбаланс раньше не заметили - отдельный вопрос.
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Так так

20 минут назад
Что-то не понятно, что за воду поставляли для содержания общедомового имущества- в подъездах вообще не делают влажную уборку, вопрос:" Куда расходуется вода и за что мы платим?"
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