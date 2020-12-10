Игрушками липчан украсят три народных ёлки

Деревья планируют установить уже на следующей неделе.

Жители города смастерили порядка 60 самодельных игрушек для украшения новогодних деревьях в рамках акции Управления Советским округом Липецка «Народная ёлка». Эта праздничная акция проходит второй год, в 2020 году липчане откликнулись на нее не менее активно, чем в прошлом.



- Липчане могут делать игрушки в самых разных техниках декоративного народного творчества. Нам уже принесли около 60 украшений, и прием мы пока не заканчиваем, - рассказали GOROD48 в Управлении Советским округом. - Автор каждой игрушки получит от нас благодарность за участие в акции. Игрушки украсят три дерева. Мы планируем их поставить 14-15 декабря.



Народные ёлки установят возле хоккейной коробки в районе дома №8 по улице Космонавтов, у ДК «Рудничный» и возле школы №29 на микрорайоне «Университетский». Самая интересная ёлка должна получиться у хоккейной коробки, традиционном месте притяжения липчан. Само дерево, искусственную трехметровую ёлку, ранее закупил СОС «Звездный». Она еще долго должна радовать своими огнями липчан и дарить праздничное настроение.



Если вы хотите украсить Липецк самодельной игрушкой, стоит обратиться в Управление Советским округом — телефон 30-94-94. Игрушку можно принести в кабинет 204 по адресу улица Космонавтов, д.56а.