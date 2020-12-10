Здоровье

сегодня, 09:03

Рабочие места липецких врачей оснастили новыми компьютерами

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#больница #поликлиника
Рабочие места липецких врачей оснастили новыми компьютерами

Технику обновили в 56 медицинских организациях.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в медицинских организациях Липецкой области появилось более 4500 автоматизированных рабочих мест. Технику обновили на рабочих местах врачей в 56 медицинских организациях Липецкой области. Новое оборудование было закуплено в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение».

- Новые комплекты состоят из компактных системных блоков, мониторов, клавиатур, компьютерных мышей. На все автоматизированные места установлена отечественная операционная система со встроенными программными средствами защиты информации, сертифицированная ФСТЭК России, - отмечают в управлении здравоохранения. - Поступившие компьютеры подключены к защищенной сети передачи данных и имеют доступ к региональной информационно-аналитической медицинской системе. В системе совершаются такие операции как заполнение электронной медицинской карты пациента, внесение и получение данных о результатах осмотра, анализов, истории пациента, оформление электронного листа нетрудоспособности, выписка электронных рецептов на льготное лекарственное обеспечение.

Одной из основных задач цифрового контура является поэтапный переход на электронный медицинский документооборот. Автоматизация рабочих мест позволяет врачам упростить повседневную работу и сократить время на оформление документов, благодаря чему врачи смогут уделять больше внимания работе с пациентами.
4 434
#больница #поликлиника

Комментарии (4)

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Модест

16 минут назад
А правда что еду можно заказывать по телефон, да а выдавать будут по телевизору.... лечит ВРАЧ а комп это всего на всего инструмент который должен помогать.
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Айтишник

26 минут назад
Лучше бы, учичтывая что сейчас нейронные сети научились определять диагноз по симптомам и фото то получается что компьютеры важнее врачей?
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Лучше бы

51 минуту назад
Врачами укомплектовали. Компьютеры сами не лечат, тут срециалисты нужны. Или, может, я от жизни отстала.
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житель

сегодня, 09:26
в 21 веке такая новость вызывает недоумение.Это должно было произойти еще в 90-х.
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