Рабочие места липецких врачей оснастили новыми компьютерами

Технику обновили в 56 медицинских организациях.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в медицинских организациях Липецкой области появилось более 4500 автоматизированных рабочих мест. Технику обновили на рабочих местах врачей в 56 медицинских организациях Липецкой области. Новое оборудование было закуплено в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение».



- Новые комплекты состоят из компактных системных блоков, мониторов, клавиатур, компьютерных мышей. На все автоматизированные места установлена отечественная операционная система со встроенными программными средствами защиты информации, сертифицированная ФСТЭК России, - отмечают в управлении здравоохранения. - Поступившие компьютеры подключены к защищенной сети передачи данных и имеют доступ к региональной информационно-аналитической медицинской системе. В системе совершаются такие операции как заполнение электронной медицинской карты пациента, внесение и получение данных о результатах осмотра, анализов, истории пациента, оформление электронного листа нетрудоспособности, выписка электронных рецептов на льготное лекарственное обеспечение.



Одной из основных задач цифрового контура является поэтапный переход на электронный медицинский документооборот. Автоматизация рабочих мест позволяет врачам упростить повседневную работу и сократить время на оформление документов, благодаря чему врачи смогут уделять больше внимания работе с пациентами.

