Здоровье

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В Липецкой области выдано почти 7 тысяч рецептов на бесплатные лекарства для лечения COVID-19

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#коронавирус
В Липецкой области выдано почти 7 тысяч рецептов на бесплатные лекарства для лечения COVID-19

Липчане сэкономили более 4 миллионов рублей из семейных бюджетов.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, за месяц в регионе было выдано почти 7 тысяч рецептов на льготные лекарственные препараты для лечения COVID-19 на сумму более 4 миллионов рублей. Об организации лечения пациентов с коронавирусом рассказали на примере поликлиники №7.

- Данные препараты доставляют на дом пациенту из поликлиники медицинские работники и волонтеры, - отмечают в управлении здравоохранения. - Так, только 8 декабря участковые врачи Липецкой городской поликлиники №7 выдали 15 пациентам рецепты для приобретения бесплатных лекарств. В настоящее время амбулаторно в поликлинике получают лечение 380 пациентов с COVID-19. Прием ведут 12 врачей-терапевтов и врачей общей практики, также к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 привлечены узкие специалисты: ревматологи, пульмонологи, кардиологи. С целью соблюдения социальной дистанции пациентами время между приемами врачей увеличено. Кабинеты специалистов распределены по разным этажам здания, чтобы не было пересечения потоков пациентов. Для более равномерного распределения нагрузки в субботние дни полноценно работает флюорографический кабинет. В поликлинике строго соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологического режима: обязательное ношение масок, термометрия, регулярная обработка поверхностей. Прием температурящих пациентов осуществляется только через бокс. Кроме того, ежедневно специалистами Липецкой городской поликлиники №7 принимаются и обслуживаются в среднем 110 вызовов на дому.

В настоящее время прикрепленное население поликлиники составляет более 53 тысяч человек. Обратиться в поликлинику может любой гражданин, застрахованный в системе ОМС. Прием врача можно спланировать заранее с помощью сервиса «Электронная регистратура». Программа введена в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» и позволяет завязать в одну сеть работу регистратуры, участковых врачей и узких специалистов.
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#коронавирус

Комментарии (4)

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Это я

1 минуту назад
Еще бы управление здравоохранения Липецкой области сообщило как оно исполняет решения судов и обеспечивает детей инвплидов лекарственными препаратами назнаяенными им по жизненным показаниям.
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Липчанин

54 минуты назад
а больных официально менее 2500, совершенно верно!
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а больных официально менее 2500

сегодня, 09:06
123
ответить

5555

сегодня, 09:04
Интересно, а какие лекарства выдают?
ответить

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