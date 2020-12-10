Новое о коронавирусе к 10 декабря: иммунолог предложил простой способ снизить риск заражения SARS-CoV-2

Снизить концентрацию патогенов помогут проветривание и влажная уборка помещений.





Чем выше концентрация патогенов в воздухе, тем больше шансов заразиться SARS-CoV-2. Наибольший риск заразиться коронавирусом есть у людей, которые находятся в замкнутых помещениях – таких как офисы, квартиры, общественный транспорт. Именно в таких местах создаётся высокая концентрация патогенов. Однако хорошая вентиляция может помочь избежать заболевания. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.



По его словам, в транспорте должна работать усиленная вентиляция, снабженная подогревом и фильтрацией. «В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте. Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений»,- пояснил эксперт.



Позаботиться о вентиляции нужно также и на работе, и в собственной квартире. Так, помещения нужно проветривать и не забывать о влажной уборке - это позволит снизить концентрацию патогенов и обезопаситься в случае, если рядом находится носитель коронавируса. Особую важность подобные меры принимают в случае бессимптомных заразившихся SARS-CoV-2. «Нужно постоянно делать влажную уборку. В пыли не только коронавирус может быть, но и что-нибудь еще. Также очень важно часто проветривать помещение. Эти мы уменьшим количество вируса. Это очень важно, ведь кто-то уже может болеть, но даже не подозревает об этом», - добавил иммунолог.



Кандидат медицинских наук, врач высшей категории из Барнаула согласен с этим мнением: «Постоянное проветривание за счет притока все новых объемов свежего воздуха значительно снижает концентрацию вируса в помещении, а значит, и вероятность заражения. В замкнутом помещении, где находится вирусовыделитель, концентрация вируса постепенно растет, и в итоге достигается инфицирующая доза. Проветривание препятствует достижению инфицирующей дозы. Вирус в помещении все равно останется, но его концентрация будет недостаточной, чтобы вызвать болезнь», - передает его слова ИА REGNUM.



Чуть раньше доцент кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией Ярославского медицинского университета Андрей Цветков в интервью радио Sputnik рассказал, как могут работать два уровня иммунной защиты человека, чтобы помешать коронавирусной инфекции проникнуть в организм. По словам медика, организм способен противостоять различным вирусам и инфекциям благодаря неспецифической резистентности, то есть природному врожденному иммунитету. Создать второй, искусственный уровень защиты возможно с помощью вакцинации. Для защиты от коронавируса важны оба уровня сопротивляемости, объяснил Цветков. «Иммунитет является первым защитным барьером для любой инфекционной патологии. Но у каждого из нас свой иммунитет, и он очень сильно варьируется в процессе жизни человека в зависимости от воздействия разных факторов», – рассказал медик. Второй уровень защиты, который формируется благодаря вакцинации, должен научить организм правильно реагировать на болезнь, например, на коронавирус, объяснил специалист.



Ученые Университета Брауна в США назвали способ, с помощью которого можно защититься от заражения коронавирусом SARS-СoV-2 в салоне автомобиля. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances. Оказалось, что чем больше открытых окон, тем ниже концентрация частиц, переносимых по воздуху между водителем и пассажиром. При этом пассажир сидел на заднем сиденье с противоположной стороны от водителя. А вот работающая система вентиляции при закрытых окнах не оказывала на риск заражения никакого эффекта. Впрочем, даже в такой ситуации лучшим способом снизить риск передачи вируса остается ношение масок и водителем, и пассажиром.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла в начале ноября, что в России чаще всего заражаются коронавирусом именно в общественном транспорте. В свою очередь иммунолог Мария Польнер отмечала в разговоре с «Газетой.Ru», что в холодное время года может повыситься риск заражения SARS-CoV-2. Причина в том, что люди реже находятся на свежем воздухе, чаще посещают замкнутые пространства и пользуются общественным транспортом, где передача вируса наиболее вероятна. Также в замкнутых пространствах частицы слюны и мокроты с вирусом легче распыляются, когда люди начинают чихать из-за низкой влажности воздуха.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 68 933 047 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 570 246 человек, вылечились 47 783 270 заразившихся. В России выявлено более 2,54 миллиона пострадавших, она оказалась на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции. Более миллиона заразившихся - в Италии, Великобритании, Испании, Аргентине, Колумбии, Германии, Мексике, Польше, Иране.

