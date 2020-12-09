Дети отравились парами хлора в бассейне в Башкирии

В результате инцидента госпитализированы два мальчика и две девочки в возрасте от 8 до 12 лет





Во время занятия в бассейне находилась группа из 16 детей, а также два тренера. Они почувствовали резкий запах хлора и ощутили недомогание, после чего сразу же покинули бассейн. В дальнейшем четверо детей был доставлены в больницу для осмотра, где у них было диагностировано отравление парами хлора. В настоящее время они отпущены на амбулаторное лечение, сообщает



По факту произошедшего башкирские следователи организовали проверку. На место происшествия выехали следователи-криминалисты аппарата следственного управления совместно с сотрудниками полиции и специалистами Роспотребнадзора. Четыре ребенка отравились парами хлора в бассейне Дворца творчества в городе Учалы.Во время занятия в бассейне находилась группа из 16 детей, а также два тренера. Они почувствовали резкий запах хлора и ощутили недомогание, после чего сразу же покинули бассейн. В дальнейшем четверо детей был доставлены в больницу для осмотра, где у них было диагностировано отравление парами хлора. В настоящее время они отпущены на амбулаторное лечение, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение башкирского следкома.По факту произошедшего башкирские следователи организовали проверку. На место происшествия выехали следователи-криминалисты аппарата следственного управления совместно с сотрудниками полиции и специалистами Роспотребнадзора.