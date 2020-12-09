Общество

40 минут назад

С начала года в Липецке родились 4509 малышей

3 260
#демография
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С начала года в Липецке родились 4509 малышей

В том числе 24 двойни. 

Как рассказала начальник управления ЗАГС Галина Белкина, больше всего рождений зарегистрировано в Октябрьском округе – 1883, 1017 – в Правобережном, 977 – в Советском, меньше всего в Левобережном – 612.
 
Октябрьский отдел ЗАГС всегда пользовался популярностью среди жителей. Так, в 1986 году здесь было зарегистрировано 1752 новорожденных, а в 2003 году - 1895.
 
- В этом районе проживает много молодых семей, он развивается, поэтому мы и наблюдаем такую статистику. Однако в связи с осложненной эпидемиологической обстановкой хотелось бы напомнить горожанам, что у них есть возможность зарегистрировать рождение ребенка в любом отделе ЗАГС. Тем, кто не хочет ждать и стоять в очереди, рекомендуем обратиться в Левобережный отдел, - отметила Галина Белкина.
 
Самыми популярными именами для мальчиков стали Артём, Илья и Михаил, для девочек - Анна, Мария, Елизавета и Вера. При этом новорожденные липчане получали и редкие имена. Среди мальчиков есть Рафаэль, Аврам, Алекс и Эмин. Среди девочек – Даная, Касандра, Николь, Арья, Афина, Мадина, Лея.

3 260
#демография
1

Комментарии (3)

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весёлый

15 минут назад
А сколько абортов
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Алкашка

28 минут назад
Все рожают ща бабосы
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Уверен

30 минут назад
Рафаэль обязательно встретит свою Касандру
ответить

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