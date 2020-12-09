Липецкая вечЁрка: «да» корпоративам, рассказ врача о коронавирусе, и автобусы поехали по проспекту Победы

Сегодня, 9 декабря, на заседании регионального оперштаба по борьбе с эпидемией разгорелась дискуссия, запрещать или нет новогодние корпоративы, главный эпидемиолог облздрава Андрей Филатов рассказал, как долго еще липчане будут болеть COVID-19, а по проспекту Победы наконец-то пустили общественный транспорт.





И еще одна важная новость. В ближайшее время в регион должны поступить 944 комплекта вакцины от коронавируса. В первую очередь прививать начнут медиков и учителей.



— У власти, с одной стороны, в приоритете бизнес, чем мы с вами. С другой стороны, никто, ни кого не гонит под дулом пистолета, идти на новогодний корпоратив в развлекательные заведения. Нормальный человек сам сделает свой выбор, — оставил комментарий читатель GOROD48.



И снова статистика, сегодня сообщили о



Главный врач Липецкой областной инфекционной больницы Андрей Филатов рассказал GOROD48,



Из всего материла комментаторов особенно зацепило, что врач связал увеличение тяжелых больных с самолечением липчан и с тем, что они поздно обращаются за профессиональной медицинской помощью.



— В некоторых районах Липецкой области люди просто не могут попасть на прием к терапевту. На дом врачи не выезжают, т. к. выезжать просто некому (очень много терапевтов сами болеют), а для того, чтобы попасть к врачу нужно отстоять 7-часовые очереди. А в этой очереди и люди с температурой 39 и без температуры, в том числе, (которые, например, проходят мед.комиссию). И, естественно, люди стараются до последнего лечиться дома, дабы не нахватать ещё болезней. — пожаловалась Настя.



— Они бы в поликлиники почаще заглядывали и городок у нас маленький. У нас сначала надо попасть к врачу, потом еще доказать, что ты не страус и у тебя не ОРВИ. А потом уж куда заведет прямая, — написала другая наша читательница.



Сегодня рано утром по обновленному проспекту Победы



— Зачем так бездарно перекроили пешеходные переходы на Доватора? Исправляйте ситуацию! Для кого вы это сделали? Народу неудобно! Очень! — возмутился наш читатель.



— На, Кольцевой, тоже крайне неудачные решения — светофор близко к кольцу, выехать со стороны заправки проблематично, особенно утром, да и сам пешеходный переход крайне неудобный, что-то типа лабиринта! — написал Вася.



— Ну раз пустили общественный транспорт, то можно забыть о устранении «стиральной доски» на дороге, ибо еще раз перекрывать дорогу для выравнивания покрытия никто не будет. Спасибо контролирующим органам и тем, кто подписался под принятием работ — смогли так, что тут даже не на кол нужно сажать, а пускать муравьев в печень, — оставил злобный комментарий МестныйЯ.



Водители автобусов по проспекту Победы тут же устроили гонки. Некоторые липчане уже попросили оставить часть маршрутов общественного транспорта на улице Папина. Однако в мэрии этого делать



— То, что по проспекту ходит много маршрутов — это видимость, на них можно уехать не во все части города, и не из всех частей города можно легко уехать на проспект. Это на НЛМК ходит много маршрутов, а из Тракторного, из Опытной, из Сокола вообще нереально без пересадок добраться, и да, вечерами очень трудно с окраин добираться куда-либо, даже на проспект. По идее вообще все маршруты надо пересматривать, много неэффективных маршрутов у нас, но нашей администрации нереально над этим подумать так, чтобы все были довольны, — высказал свое мнение Ездок.



— Сделайте, чтобы каждый третий или четвертый рейс по маршруту ходил через Папина. Сделайте хоть что-то для народа. Все ваши ремонты и реконструкции нам второстепенны, — попросил Роман.



— Для чего нужно оставлять автобусы на улице Папина? Вы думаете о людях, которые живут на Папина, а о людях, которые живут на Депутатской и Индустриальной, вы забываете. Как ходил транспорт по проспекту, пусть так и ходит, — еще одна точка зрения читателя GOROD48. В кафе и ресторанах новогодние корпоративы разрешить , а на предприятиях запретить. К такому решению сегодня пришли на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.И еще одна важная новость. В ближайшее время в регион должны поступить 944 комплекта вакцины от коронавируса. В первую очередь прививать начнут медиков и учителей.— У власти, с одной стороны, в приоритете бизнес, чем мы с вами. С другой стороны, никто, ни кого не гонит под дулом пистолета, идти на новогодний корпоратив в развлекательные заведения. Нормальный человек сам сделает свой выбор, — оставил комментарий читатель GOROD48.И снова статистика, сегодня сообщили о пяти умерших от коронавируса за сутки. Подтверждены за сутки 152 случая инфицирования коронавирусом. Вылечились от COVID-19 139 человек Главный врач Липецкой областной инфекционной больницы Андрей Филатов рассказал GOROD48, почему растет заболеваемость COVID-19 , о недопустимости самолечения и о том, что болеть коронавирусной инфекцией жители региона, по его мнению, будут еще минимум полгода.Из всего материла комментаторов особенно зацепило, что врач связал увеличение тяжелых больных с самолечением липчан и с тем, что они поздно обращаются за профессиональной медицинской помощью.— В некоторых районах Липецкой области люди просто не могут попасть на прием к терапевту. На дом врачи не выезжают, т. к. выезжать просто некому (очень много терапевтов сами болеют), а для того, чтобы попасть к врачу нужно отстоять 7-часовые очереди. А в этой очереди и люди с температурой 39 и без температуры, в том числе, (которые, например, проходят мед.комиссию). И, естественно, люди стараются до последнего лечиться дома, дабы не нахватать ещё болезней. — пожаловалась Настя.— Они бы в поликлиники почаще заглядывали и городок у нас маленький. У нас сначала надо попасть к врачу, потом еще доказать, что ты не страус и у тебя не ОРВИ. А потом уж куда заведет прямая, — написала другая наша читательница.Сегодня рано утром по обновленному проспекту Победы поехал общественный транспорт . Официально магистраль должна быть сдана до конца года. Однако мэр Липецка Евгения Уваркина уже заявила, что некачественную работу подрядчика город оплачивать не будет.— Зачем так бездарно перекроили пешеходные переходы на Доватора? Исправляйте ситуацию! Для кого вы это сделали? Народу неудобно! Очень! — возмутился наш читатель.— На, Кольцевой, тоже крайне неудачные решения — светофор близко к кольцу, выехать со стороны заправки проблематично, особенно утром, да и сам пешеходный переход крайне неудобный, что-то типа лабиринта! — написал Вася.— Ну раз пустили общественный транспорт, то можно забыть о устранении «стиральной доски» на дороге, ибо еще раз перекрывать дорогу для выравнивания покрытия никто не будет. Спасибо контролирующим органам и тем, кто подписался под принятием работ — смогли так, что тут даже не на кол нужно сажать, а пускать муравьев в печень, — оставил злобный комментарий МестныйЯ.Водители автобусов по проспекту Победы тут же устроили гонки. Некоторые липчане уже попросили оставить часть маршрутов общественного транспорта на улице Папина. Однако в мэрии этого делать пока не планируется . Может быть, к этому вопросу вернутся в 2022 году, когда улицу начнут расширять.— То, что по проспекту ходит много маршрутов — это видимость, на них можно уехать не во все части города, и не из всех частей города можно легко уехать на проспект. Это на НЛМК ходит много маршрутов, а из Тракторного, из Опытной, из Сокола вообще нереально без пересадок добраться, и да, вечерами очень трудно с окраин добираться куда-либо, даже на проспект. По идее вообще все маршруты надо пересматривать, много неэффективных маршрутов у нас, но нашей администрации нереально над этим подумать так, чтобы все были довольны, — высказал свое мнение Ездок.— Сделайте, чтобы каждый третий или четвертый рейс по маршруту ходил через Папина. Сделайте хоть что-то для народа. Все ваши ремонты и реконструкции нам второстепенны, — попросил Роман.— Для чего нужно оставлять автобусы на улице Папина? Вы думаете о людях, которые живут на Папина, а о людях, которые живут на Депутатской и Индустриальной, вы забываете. Как ходил транспорт по проспекту, пусть так и ходит, — еще одна точка зрения читателя GOROD48.