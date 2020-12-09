Общество
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Липчане собирают подписи против безотметочной системы в школах
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Автор петиции обращается от лица педагогического сообщества Липецкой области.
На платформе change.org липчане собирают подписи против безотметочной системы в школах. Автор петиции - Анатолий Шкатов.
- С 1 сентября 2020 года в некоторых школах Липецка реализуется принятая по инициативе вице-губернатора Липецкой области Анатолия Якутина программа «Новая школа». В ряде учебных заведений для некоторых классов отменено обязательное ношение школьной формы, система оценок, а также домашние задания. Наносится удар по основам системы образования не только Липецкой области, но и всей России. Создается опасный прецедент на будущее. Кроме того, данное решение потенциально порождает неразбериху с системой оценивания учащихся. От лица педагогического сообщества Липецкой области прошу вас подписать данную петицию, чтобы не допустить полного развала нашей образовательной системы. Кроме того, мы глубоко уверены, что такие решения не должны принимать лица, никогда не работавшие в школе, - отмечает автор петиции в своём обращении.
Пока Анатолия Шкатова поддержали только 9 человек.
Напомним, в рамках сетевого регионального проекта по разработке и апробации механизмов реализации принципов гуманной педагогики липецкие школы взяли курс на демократизацию, подразумевающую отмену оценок, домашних заданий и формы. Реформа проходит в 8 общеобразовательных учреждениях Липецка. Участниками проекта «Новая школа» с 1 сентября стали отдельные классы в школах № 2, 7, 10, 12, 31, 47, 62, 64. Но «Новую школу» строят и по области — к проекту подключилась примерно половина муниципалитетов, в том числе школы Ельца, Липецкого, Усманского, Чаплыгинского, Долгоруковского и Хлевенского районов.
Фото - change.org
- С 1 сентября 2020 года в некоторых школах Липецка реализуется принятая по инициативе вице-губернатора Липецкой области Анатолия Якутина программа «Новая школа». В ряде учебных заведений для некоторых классов отменено обязательное ношение школьной формы, система оценок, а также домашние задания. Наносится удар по основам системы образования не только Липецкой области, но и всей России. Создается опасный прецедент на будущее. Кроме того, данное решение потенциально порождает неразбериху с системой оценивания учащихся. От лица педагогического сообщества Липецкой области прошу вас подписать данную петицию, чтобы не допустить полного развала нашей образовательной системы. Кроме того, мы глубоко уверены, что такие решения не должны принимать лица, никогда не работавшие в школе, - отмечает автор петиции в своём обращении.
Пока Анатолия Шкатова поддержали только 9 человек.
Напомним, в рамках сетевого регионального проекта по разработке и апробации механизмов реализации принципов гуманной педагогики липецкие школы взяли курс на демократизацию, подразумевающую отмену оценок, домашних заданий и формы. Реформа проходит в 8 общеобразовательных учреждениях Липецка. Участниками проекта «Новая школа» с 1 сентября стали отдельные классы в школах № 2, 7, 10, 12, 31, 47, 62, 64. Но «Новую школу» строят и по области — к проекту подключилась примерно половина муниципалитетов, в том числе школы Ельца, Липецкого, Усманского, Чаплыгинского, Долгоруковского и Хлевенского районов.
Фото - change.org
27 1717
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