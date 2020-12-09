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Липчане собирают подписи против безотметочной системы в школах

27 1717
#школа #образование
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Липчане собирают подписи против безотметочной системы в школах

Автор петиции обращается от лица педагогического сообщества Липецкой области.

На платформе  change.org липчане собирают подписи против безотметочной системы в школах. Автор петиции - Анатолий Шкатов. 

- С 1 сентября 2020 года в некоторых школах Липецка реализуется принятая по инициативе вице-губернатора Липецкой области Анатолия Якутина программа «Новая школа». В ряде учебных заведений для некоторых классов отменено обязательное ношение школьной формы, система оценок, а также домашние задания. Наносится удар по основам системы образования не только Липецкой области, но и всей России. Создается опасный прецедент на будущее. Кроме того, данное решение потенциально порождает неразбериху с системой оценивания учащихся. От лица педагогического сообщества Липецкой области прошу вас подписать данную петицию, чтобы не допустить полного развала нашей образовательной системы. Кроме того, мы глубоко уверены, что такие решения не должны принимать лица, никогда не работавшие в школе, - отмечает автор петиции в своём обращении.

Пока Анатолия Шкатова поддержали только 9 человек. 

Напомним, в рамках сетевого регионального проекта по разработке и апробации механизмов реализации принципов гуманной педагогики липецкие школы взяли курс на демократизацию, подразумевающую отмену оценок, домашних заданий и формы. Реформа проходит в 8 общеобразовательных учреждениях Липецка. Участниками проекта «Новая школа» с 1 сентября стали отдельные классы в школах № 2, 7, 10, 12, 31, 47, 62, 64. Но «Новую школу» строят и по области — к проекту подключилась примерно половина муниципалитетов, в том числе школы Ельца, Липецкого, Усманского, Чаплыгинского, Долгоруковского и Хлевенского районов.

Фото -  change.org



27 1717
#школа #образование
3

Комментарии (28)

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Гость

7 минут назад
А кто народ спрашивает!? :(
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Нужно

9 минут назад
Не учиться,а сразу,с малолетства работать.Как было до революции,в забубенных деревнях.
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14 минут назад
Оценка - инструмент учителя (раньше были розги или, допустим, пряники). какой будет вместо? доброе слово? странно, что нет никого за отмену денег. Тоже лишнее звено в цепочке человек - товар.
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...?

15 минут назад
Елена, а чему школа вас научила? Деградация это видеть как родители пьют , курят * .
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Бу

16 минут назад
Школа должна давать знания, а не баллы. Это правильно. Только как оценить уровень владения этими знаниями, как вы поймёте, что ребёнок понял тему? Неясно. Можно отменить все и форму, и оценки. Что потом делать то
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Марине

17 минут назад
Долго думала, мадам? Может тогда и а школу ходить не надо? Пусть ваши детки отдыхают! Вас никто не заставляет ходить в школу. Напишите заявление и отдыхайте.
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Педагог

17 минут назад
Липецк, ваш комментарий справедливый, лучше не скажешь. Полностью поддерживаю.
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Елена

22 минуты назад
Двадцать лет работаю в системе образования и считаю "безоценочную" систему глупостью. Оценки - это оплата детского труда. Оценки дисциплинируют школьников. С появлением Интернета дети перестали читать книги. А теперь им и учебники не нужны. семимильными шагами идем к полной деградации личности.
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Мм

23 минуты назад
Я бабло заколачиваю по 200 т в месяц. И закончил 7 классов. Одни колы были !
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7

26 минут назад
Сколько детей сломали эти оценки каких- то * ! Зубрили на зубок всю жизнь отличники . А потом получил 5 и все забыл.
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