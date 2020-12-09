Погода в Липецке

41 минуту назад

В Липецкой области сухо и до -17 ночью

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#морозы
В Липецкой области сухо и до -17 ночью

В ближайшие трое суток на погоду на территории Липецкой области продолжит оказывать влияние западная периферия обширного антициклона, центр которого находится над Поволжьем – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 декабря в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 12 до 17 градусов мороза, днем будет от 2 до 7 градусов мороза. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 13 до 15 градусов мороза, днем ожидается от 4 до 6 градусов мороза. 

День 10 декабря стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 27 градусов мороза.  
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#морозы

Комментарии (2)

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Сейчас

14 минут назад
снежку хотя бы полтора миллиметра
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Котэ

29 минут назад
Кушать всё равно нечего...
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