В Липецкой области сухо и до -17 ночью

В ближайшие трое суток на погоду на территории Липецкой области продолжит оказывать влияние западная периферия обширного антициклона, центр которого находится над Поволжьем – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 декабря в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 12 до 17 градусов мороза, днем будет от 2 до 7 градусов мороза.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 13 до 15 градусов мороза, днем ожидается от 4 до 6 градусов мороза.



День 10 декабря стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 27 градусов мороза.

