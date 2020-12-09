41 минуту назад
В Липецкой области сухо и до -17 ночью
В ближайшие трое суток на погоду на территории Липецкой области продолжит оказывать влияние западная периферия обширного антициклона, центр которого находится над Поволжьем – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 13 до 15 градусов мороза, днем ожидается от 4 до 6 градусов мороза.
День 10 декабря стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 27 градусов мороза.
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