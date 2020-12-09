Общество

23 минуты назад

Липецкие дети недовольны едой в школьных столовых

3 260
#школа #питание
Липецкие дети недовольны едой в школьных столовых

К такому выводу пришло Российское движение школьников.

Активисты Российского движения школьников подключились к мониторингу школьных столовых по стране и составили свой рейтинг, назвав самые вкусные и невкусные регионы. Как пишут « Известия», российские родители очень обеспокоены качеством школьной еды.

Более 2000 школьников стали «РДШефами» в рамках проекта, они ведут еженедельный «дневник наблюдений»: ребята присылали организаторам РДШ фотографии неприятно удививших их блюд.

По итогам мониторинга, топ регионов с лучшим питанием возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, за ним идут Саратовская область и Ненецкий автономный округ. Затем следуют Амурская, Калужская области, Республика Карелия, Оренбургская, Курганская области, Крым и Приморский край.

«Невкусный» топ, где школьники в большинстве своем недовольны питанием в школьных столовых, возглавили Еврейская автономная область, Севастополь и Брянская область. За ними идут Липецкая, Челябинская области, Мордовия, Смоленская область, Хакасия, Нижегородская и Владимирская области.

- Активисты обсуждают качество блюд, размер и температуру порций, вопросы о графике питания. В частности, график питания устраивает 67% школьников, размером порций довольны 62%, ассортиментом блюд — 57%, а качеством еды — 54,3%, - отмечают "Известия". - При этом температура подаваемых блюд устраивает всего 46,8%, то есть школьников продолжают кормить холодной едой.
3 260
#школа #питание

Комментарии (3)

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Эх

5 минут назад
Че закупили по закупкам, то и готовят....
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Интересно

11 минут назад
Почему жалобы не поступают на столовую в Областной администрации. Не ужели там все хорошо?
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Главное

13 минут назад
Что мэр и губер всем довольны, остальное притрется. Пусть дети из дома бутеры берут.
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