Общество
23 минуты назад
Липецкие дети недовольны едой в школьных столовых
К такому выводу пришло Российское движение школьников.
Активисты Российского движения школьников подключились к мониторингу школьных столовых по стране и составили свой рейтинг, назвав самые вкусные и невкусные регионы. Как пишут « Известия», российские родители очень обеспокоены качеством школьной еды.
Более 2000 школьников стали «РДШефами» в рамках проекта, они ведут еженедельный «дневник наблюдений»: ребята присылали организаторам РДШ фотографии неприятно удививших их блюд.
По итогам мониторинга, топ регионов с лучшим питанием возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, за ним идут Саратовская область и Ненецкий автономный округ. Затем следуют Амурская, Калужская области, Республика Карелия, Оренбургская, Курганская области, Крым и Приморский край.
«Невкусный» топ, где школьники в большинстве своем недовольны питанием в школьных столовых, возглавили Еврейская автономная область, Севастополь и Брянская область. За ними идут Липецкая, Челябинская области, Мордовия, Смоленская область, Хакасия, Нижегородская и Владимирская области.
- Активисты обсуждают качество блюд, размер и температуру порций, вопросы о графике питания. В частности, график питания устраивает 67% школьников, размером порций довольны 62%, ассортиментом блюд — 57%, а качеством еды — 54,3%, - отмечают "Известия". - При этом температура подаваемых блюд устраивает всего 46,8%, то есть школьников продолжают кормить холодной едой.
Более 2000 школьников стали «РДШефами» в рамках проекта, они ведут еженедельный «дневник наблюдений»: ребята присылали организаторам РДШ фотографии неприятно удививших их блюд.
По итогам мониторинга, топ регионов с лучшим питанием возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, за ним идут Саратовская область и Ненецкий автономный округ. Затем следуют Амурская, Калужская области, Республика Карелия, Оренбургская, Курганская области, Крым и Приморский край.
«Невкусный» топ, где школьники в большинстве своем недовольны питанием в школьных столовых, возглавили Еврейская автономная область, Севастополь и Брянская область. За ними идут Липецкая, Челябинская области, Мордовия, Смоленская область, Хакасия, Нижегородская и Владимирская области.
- Активисты обсуждают качество блюд, размер и температуру порций, вопросы о графике питания. В частности, график питания устраивает 67% школьников, размером порций довольны 62%, ассортиментом блюд — 57%, а качеством еды — 54,3%, - отмечают "Известия". - При этом температура подаваемых блюд устраивает всего 46,8%, то есть школьников продолжают кормить холодной едой.
Эх
Интересно
Главное