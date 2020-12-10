Общество

43 минуты назад

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
Доброе утро, Липецк!

Вот и четверг, 10 декабря. Липчане сегодня могут рассказать о своих проблемах в анонимном опросе, посмотреть кино и принять участие в их обсуждении.

Погода


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 Дороги

Дорожники продолжают ремонт полотна на улицах Берзина, Терешковой, Металлургов и Циолковского. Водители, ориентируетесь на карту и сторонитесь пробок!

А пассажирам напоминаем: общественный транспорт, на время реконструкции дороги переориентированный на улицу Папина, вернулся на проспект Победы. Кроме того, с 10 декабря будут сокращены интервалы движения муниципального маршрута № 1Т и незначительно скорректировано расписание муниципального маршрута № 11.

Красота вокруг

Фотограф Александр Рыжков поделился красивыми снимками знаменитого городского «водопада». Красота же?!



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram или «Вконтакте» с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Не надо стесняться

Знаешь как решить проблемы современной молодежи и сделать жизнь в регионе лучше? Имеешь собственное видение на общественные процессы современности? Поделись своими мыслями и внеси лепту в строительство молодежной политики будущего! Сделать это просто — нужно пройти анонимный опрос, ответы не займут больше 15 минут.

Болеем за наших

Сегодня вечером МХК "Липецк" встретится с ХК "Полёт" из Рыбинска. Начало трансляции из ДС "Звездный" в 18:30. 

Новогоднее настроение

ДК «Луч» предлагает семьям объединиться и приложить усилия для создания сказки, которую могут оценить не только жители дома или квартиры, но и случайные прохожие. В ДК запустили акцию «Зимние узоры». Принять участие в ней могут жители Липецка, учреждения культуры, образования и организации любого профиля. Для этого нужно украсить свои окна. Сделать это можно в понравившейся художественной технике – вырезать узоры из бумаги, расписать стёкла красками или придумать что-то своё, более оригинальное. Для участия необходимо отправить фотографию украшенного окна на почту ДК «Луч» mu-luch@mail.ru до 25 декабря. Авторы самых интересных работ получат благодарственные письма и сувениры.

Вечер кино

В четверг липецкие кинотеатры обновили афишу. На этой неделе на экраны выходит 10 новых фильмов. Расскажем о трех из них.

«Серебряные коньки» (6+). 1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей — сын фонарщика, его единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребрённые коньки; Алиса — дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого — своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.


 «Творцы снов» (6+). Датский мультфильм про девочку, которая превращает сны в реальность. Однажды девочка Нина получает чудесную сверхспособность — создавать сновидения других людей. Попав в волшебную Страну Снов, она встречается с её весьма необычными обитателями, заводит новых друзей и учится превращать сны в реальность.


«Пираты по соседству» (6+). В скучном городке Линдсборо всё меняется, когда туда приплывает семейство пиратов. Смогут ли горожане подружиться с незваными гостями? Ведь им предстоит помешать злобным планам Кривого Корнелиуса.


Если вы хотите обсудить фильмы, то вас стоит заглянуть в областную библиотеку. 10 декабря в 15:00 дискуссионный клуб «Книга в кино» приглашает на обсуждение экранизации произведения писателя Рафаэля Сабатини «Скарамуш».

А в культурном пространстве «Библиотека» (Октябрьская, 28) сегодня обсуждают ленту «Одаренная».

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#доброе утро

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