Полицейские изъяли контрафактные сигареты на сумму более 100 000 рублей

8 декабря сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области совместно с УФСБ России по Липецкой области в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту хранения в целях сбыта немаркированной табачной продукции, проведены обыски по адресам хранения и реализации сигарет.- Из оборота изъята контрафактная табачная продукция на сумму более 100 тысяч рублей, что является крупным размером. В настоящее время оперативные сотрудники полиции и следователи проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств дела, - сообщает пресс-служба областного УМВД.