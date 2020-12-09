Происшествия

53 минуты назад

Полицейские изъяли контрафактные сигареты на сумму более 100 000 рублей

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#контрафакт
Полицейские изъяли контрафактные сигареты на сумму более 100 000 рублей
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8 декабря сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области совместно с УФСБ России по Липецкой области в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту хранения в целях сбыта немаркированной табачной продукции, проведены обыски по адресам хранения и реализации сигарет.

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- Из оборота изъята контрафактная табачная продукция на сумму более 100 тысяч рублей, что является крупным размером. В настоящее время оперативные сотрудники полиции и следователи проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств дела, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
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#контрафакт

Комментарии (2)

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Гость

29 минут назад
Сам буду выращивать табак и гнать самогон.. Про песню король и шут лесник
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Шапокляк

33 минуты назад
Любая "табачка" в городе торгует таким шлаком. Секрет Полишинеля
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