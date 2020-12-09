Коронавирус

сегодня, 14:42

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 139 человек

2 917
#коронавирус
2
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 139 человек

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 12 536 случаев новой коронавирусной инфекции, 9 843 человека выздоровели, 152 человека умерли, 2 541 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 959 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Дома лечатся 1 582 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 152 случая инфицирования коронавирусом. Больше всего традиционно в Липецке — 92 заболевших, на втором месте Елец и Лебедянский район — по 8 человек, на третьем месте Данковский район — 7. В Добринском и Задонском районах — по 6, в Воловском и Краснинском районах — по 5, в Измалковском районе — 4, в Липецком и Хлевенском районах — по 3, в Добровском и Тербунском районах — по 2, в Грязинском районе — один заболевший.
2 917
#коронавирус
2

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Никита

53 минуты назад
Лучше напишите сколько умерло
ответить

в СССР такого не было

сегодня, 14:55
вернее, выжили вопреки буржуйской медицине
ответить

Еще в рубрике

Члены оперштаба поспорили: отменить или легализовать новогодние корпоративы
#коронавирус #оперштаб
3
Члены оперштаба поспорили: отменить или легализовать новогодние корпоративы

10 минут назад

Коронавирус
За сутки в Липецкой области подтверждены 152 случая коронавирусной инфекции, пять человек от COVID-1...
#коронавирус
7
За сутки в Липецкой области подтверждены 152 случая коронавирусной инфекции, пять человек от COVID-1...

сегодня, 11:56

Коронавирус
Андрей Филатов: «Вирус, несомненно, особенный. До сих пор ведь никто не справился с ним»
#коронавирус
31
Андрей Филатов: «Вирус, несомненно, особенный. До сих пор ведь никто не справился с ним»

сегодня, 09:29

Общество
Новое о коронавирусе к 9 декабря: SARS-CoV-2 научился обходить антитела
#коронавирус
1
Новое о коронавирусе к 9 декабря: SARS-CoV-2 научился обходить антитела

сегодня, 08:19

Коронавирус
Коронавирусом в регионе переболел каждый третий медик
#коронавирус
41
Коронавирусом в регионе переболел каждый третий медик

вчера, 16:54

Общество
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 77 человек
#коронавирус
4
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 77 человек

вчера, 15:36

Коронавирус