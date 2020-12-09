За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 139 человек

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 12 536 случаев новой коронавирусной инфекции, 9 843 человека выздоровели, 152 человека умерли , 2 541 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 959 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Дома лечатся 1 582 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 152 случая инфицирования коронавирусом. Больше всего традиционно в Липецке — 92 заболевших, на втором месте Елец и Лебедянский район — по 8 человек, на третьем месте Данковский район — 7. В Добринском и Задонском районах — по 6, в Воловском и Краснинском районах — по 5, в Измалковском районе — 4, в Липецком и Хлевенском районах — по 3, в Добровском и Тербунском районах — по 2, в Грязинском районе — один заболевший.