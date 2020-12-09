В Липецкой области обезврежена преступная группа похитителей топлива из магистрального нефтепродуктопровода

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области при участии ФСБ России и Росгвардии пресечена деятельность этнического преступного сообщества, участники которого подозреваются в хищении дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода.



Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, предварительно установлено, что с 2018 по 2019 годы злоумышленники при помощи врезки в магистраль в районе села Филатовка Липецкой области похитили более 98 тонн дизельного топлива стоимостью свыше 4 миллионов рублей. Затем подозреваемые повторно подключились к тому же магистральному нефтепродуктопроводу возле села Кореневщино. Однако не смогли довести задуманное до конца, так как были задержаны сотрудниками полиции на месте преступления.При обысках обнаружены шланги, насосы и прочее оборудование для производства врезок и отводов. Также изъят грузовой автомобиль, переоборудованный для скрытного вывоза дизельного топлива.

«В отношении пятерых предполагаемых организаторов преступного сообщества и четырех участников следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 части 3 статьи 158, частью 4 статьи 158 и частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ», - рассказали в полиции.В отношении пяти фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предполагаемый лидер преступного сообщества и двое активных участников объявлены в федеральный розыск.