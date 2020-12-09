Происшествия
сегодня, 14:31
В Подгорном столкнулись хлебовоз и легковушка
Водители госпитализированы.
Сегодня на 53-м километре трассы Хлевное-Липецк произошло ДТП. Как сообщили GOROD48 в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, в районе села Подгорное 47-летний водитель хлебовоза не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Фиат" под управлением 22-летнего водителя.
Оба водителя были госпитализированы.
Оба водителя были госпитализированы.
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