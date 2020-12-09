Происшествия

сегодня, 14:31

В Подгорном столкнулись хлебовоз и легковушка

2 1746
#ДТП
4
В Подгорном столкнулись хлебовоз и легковушка

Водители госпитализированы.

Сегодня на 53-м километре трассы Хлевное-Липецк произошло ДТП. Как сообщили GOROD48 в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, в районе села Подгорное 47-летний водитель хлебовоза не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Фиат" под управлением 22-летнего водителя.

Оба водителя были госпитализированы.






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2 1746
#ДТП
4

Комментарии (2)

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Пэт

17 минут назад
Кэт, только это не в ленино, а в хрущевке
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Кэт

58 минут назад
Только это не в подгорном а в ленино
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