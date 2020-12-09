В Подгорном столкнулись хлебовоз и легковушка

Водители госпитализированы.

Сегодня на 53-м километре трассы Хлевное-Липецк произошло ДТП. Как сообщили GOROD48 в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, в районе села Подгорное 47-летний водитель хлебовоза не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Фиат" под управлением 22-летнего водителя.



Оба водителя были госпитализированы.













