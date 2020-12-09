Средний чек на новогодние елки в России снизился на 10%

В этом году расходы россиян на искусственные ели снизились в среднем на 10% в сравнении с показателями 2019 года.





В ходе исследования аналитики проанализировали данные о покупках россиян с 1 по 7 декабря и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года. Они выяснили, что средний чек на купленные в этом году искусственные елки упал на 10% и составил 2,2 тыс. рублей.



Помимо этого, в этом сезоне российские покупатели стали покупать искусственные елки на 5% реже. При этом, по словам представителя онлайн-продавца «Елка ми», цены на натуральные ели в Москве в этом году практически не изменились по отношению к прошлому году, в то время как число заказов в Москве в этом году резко возросло уже в первых числах месяца — в среднем на 25%.



«В этом году пандемия коронавируса повлияла на продажи новогодних деревьев. Люди остались дома и охотнее украшают жилище к празднику», — сказал представитель компании.



Также аналитики отмечают увеличения спроса на новогодние украшения. Средний чек на мишуру вырос на 11%, на елочные игрушки — на 34%.

Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которыми 8 декабря ознакомились «Известия» В ходе исследования аналитики проанализировали данные о покупках россиян с 1 по 7 декабря и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года. Они выяснили, что средний чек на купленные в этом году искусственные елки упал на 10% и составил 2,2 тыс. рублей.Помимо этого, в этом сезоне российские покупатели стали покупать искусственные елки на 5% реже. При этом, по словам представителя онлайн-продавца «Елка ми», цены на натуральные ели в Москве в этом году практически не изменились по отношению к прошлому году, в то время как число заказов в Москве в этом году резко возросло уже в первых числах месяца — в среднем на 25%.«В этом году пандемия коронавируса повлияла на продажи новогодних деревьев. Люди остались дома и охотнее украшают жилище к празднику», — сказал представитель компании.Также аналитики отмечают увеличения спроса на новогодние украшения. Средний чек на мишуру вырос на 11%, на елочные игрушки — на 34%.