Пропавший в Липецке 33-летний мужчина вернулся домой

Пропавший две недели назад в Липецке 33-летний мужчина вернулся домой.



Напомним, что липчанин вышел из дома 25 ноября и до сегодняшнего дня его место нахождения не было известно.



Поисками мужчины занялись полицейские и волонтеры.

