Происшествия

сегодня, 13:18

Пропавший в Липецке 33-летний мужчина вернулся домой

3 1732
#пропавшие без вести
1
Пропавший в Липецке 33-летний мужчина вернулся домой
Пропавший две недели назад в Липецке 33-летний мужчина вернулся домой.  

Напомним, что липчанин вышел из дома 25 ноября и до сегодняшнего дня его место нахождения не было известно.

Поисками мужчины занялись полицейские и волонтеры. 
3 1732
#пропавшие без вести
1

Комментарии (3)

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Это кризис среднего возраста

8 минут назад
Психанул и наплевал на то что его ищут даже полиция и волонтёры. А из-за таких возможно не ищут тех кто реально может быть в беде
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Липчанин

17 минут назад
Бабло закончилось
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Коренная липчанка

сегодня, 13:25
Ха Ха
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