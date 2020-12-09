Происшествия
сегодня, 13:18
Пропавший в Липецке 33-летний мужчина вернулся домой
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Пропавший две недели назад в Липецке 33-летний мужчина вернулся домой.
Напомним, что липчанин вышел из дома 25 ноября и до сегодняшнего дня его место нахождения не было известно.
Поисками мужчины занялись полицейские и волонтеры.
Напомним, что липчанин вышел из дома 25 ноября и до сегодняшнего дня его место нахождения не было известно.
Поисками мужчины занялись полицейские и волонтеры.
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Это кризис среднего возраста
Липчанин
Коренная липчанка