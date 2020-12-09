На карантин закрыты 3 школы и 6 детских садов

На дистанционном обучении в Липецкой области находится 3891 человек.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 9 декабря в нашем регионе на карантин по ОРВИ полностью закрыты три школы. Речь идет об общеобразовательных заведениях в Становлянском, Чаплыгинском и Хлевенском районах. В общей сложности 1191 ученик этих школ переведён на дистанционное обучение.



Кроме того частичный карантин охватил 156 классов в 43 школах. На дистанционном обучении находятся 2700 человек. То есть всего, вместе с учениками полностью закрытых школ, на дистанционном обучении в Липецкой области находится 3891 человек.



Напомним, школу или отдельный класс закрывают на карантин, если болеют 20% учеников и более.



На карантин закрыты 6 детских садов: приостановлена работа одного садика в Ельце и одного в Краснинском районе, по два дошкольных учреждения закрыты в Задонском и Чаплыгинском районах. Дома остаются 494 малыша.