Общество

17 минут назад

Липецкие герои возложили цветы к Вечному огню

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#День Героев Отечества
Липецкие герои возложили цветы к Вечному огню

9 декабря отмечается День Героев Отечества.

Как сообщает Региональный центр подготовки граждан России к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области, сегодня цветы к Вечному огню на площади Героев в Липецке возложили герой Советского Союза Юрий Чурилов, а также герои России Олег Сторожук и Николай Шпитонков.

Липчан призывают в течение дня так же прийти к вечному огню, чтобы отдать дань памяти защитникам нашей Родины.

День Героев Отечества – праздник с дореволюционной историей. В этот день в 1769 году Екатериной II был учреждён орден Святого Георгия — высшая военная награда. Праздник отмечают с 2007 года: 28 февраля 2007 года памятную дату утвердил президент России Владимир Путин. С тех пор уже 13 лет 9 декабря чествуют Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия.

фото  vk.com

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#День Героев Отечества

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