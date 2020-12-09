Прокуратура вступилась за бывших сотрудников липецкого МУП «АДС»

Предприятие-банкрот осталось должно слесарям и водителям 67 684 рублей.

Прокуратура Правобережного района Липецка выявила нарушения в деятельности МУП «АДС городского хозяйства» в части своевременной выплаты работникам заработной платы работникам предприятия.



В ходе проверки было установлено, что муниципальное предприятие в апреля-сентября этого года накопило задолженность по выплате заработной платы на общую сумму, превышающую 4 миллиона 520 тысяч рублей, которая была погашена только после принятия мер прокурорского реагирования. Вместе с тем, в соответствии с ч. 6 ст. 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан выплачивать в полном размере заработную плату работникам в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего распорядка и трудовыми договорами. В связи с этим в интересах работников МУП «АДС» прокуратура района предъявила в Правобережный районный суд Липецка 49 исковых заявлений о взыскании компенсации за задержку выплаты заработной платы со стороны работодателя за период со дня установленного срока выплаты заработной платы до дня погашения задолженности на общую сумму 67 684 рублей



- Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение решений суда взято прокуратурой района на контроль, - сообщила GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева.



МУП «АДС» было признано в 2007 году лучшим коммунальным предприятием России. Основным видом его деятельности было аварийное обслуживание бюджетных учреждений и организаций, а также многоквартирных домов. Тут числились свыше 300 сотрудников. Согласно отрытым данным, за последние три года доходы МУП упали в 2,5 раза. В этом году на «аварийку» было открыто свыше 170 исполнительных производств, в том числе - из-за долгов по заработной плате. Месяц тому назад предприятие было объявлено банкротом.

