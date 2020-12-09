Общество

17 минут назад

Прокуратура вступилась за бывших сотрудников липецкого МУП «АДС»

231
#долги
Прокуратура вступилась за бывших сотрудников липецкого МУП «АДС»

Предприятие-банкрот осталось должно слесарям и водителям 67 684 рублей.

Прокуратура Правобережного района Липецка выявила нарушения в деятельности МУП «АДС городского хозяйства» в части своевременной выплаты работникам заработной платы работникам предприятия.

В ходе проверки было установлено, что муниципальное предприятие в апреля-сентября этого года накопило задолженность по выплате заработной платы на общую сумму, превышающую 4 миллиона 520 тысяч рублей, которая была погашена только после принятия мер прокурорского реагирования. Вместе с тем, в соответствии с ч. 6 ст. 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан выплачивать в полном размере заработную плату работникам в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего распорядка и трудовыми договорами. В связи с этим в интересах работников МУП «АДС» прокуратура района предъявила в Правобережный районный суд Липецка 49 исковых заявлений о взыскании компенсации за задержку выплаты заработной платы со стороны работодателя за период со дня установленного срока выплаты заработной платы до дня погашения задолженности на общую сумму 67 684 рублей

- Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение решений суда взято прокуратурой района на контроль, - сообщила GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева.

МУП «АДС» было признано в 2007 году лучшим коммунальным предприятием России. Основным видом его деятельности было аварийное обслуживание бюджетных учреждений и организаций, а также многоквартирных домов. Тут числились свыше 300 сотрудников. Согласно отрытым данным, за последние три года доходы МУП упали в 2,5 раза. В этом году на «аварийку» было открыто свыше 170 исполнительных производств, в том числе - из-за долгов по заработной плате. Месяц тому назад предприятие было объявлено банкротом.
231
#долги

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецкие герои возложили цветы к Вечному огню
#День Героев Отечества
Липецкие герои возложили цветы к Вечному огню

14 минут назад

Общество
Долги бывшего депутата облсовета будут гасить недвижимостью в Европе
#банкрот #кредит. недвижимость #Козин
Долги бывшего депутата облсовета будут гасить недвижимостью в Европе

21 минуту назад

Общество
Прокуратура вынесла предостережение руководству ОЭЗ «Липецк» из-за графика отпусков
#прокуратура #ОЭЗ "Липецк" #отпуск
Прокуратура вынесла предостережение руководству ОЭЗ «Липецк» из-за графика отпусков

35 минут назад

Общество
Антимонопольщики: «В 90% случаев липчане переплачивают за отопление по вине управляющих компаний»
#ЖКХ #отопление
6
Антимонопольщики: «В 90% случаев липчане переплачивают за отопление по вине управляющих компаний»

сегодня, 11:27

Общество
В Липецкой области подорожали яйца, подсолнечное масло и сахар
#торговля
12
В Липецкой области подорожали яйца, подсолнечное масло и сахар

сегодня, 11:09

Общество
В Липецке решили ликвидировать все бесхозные колонки
#колонка
16
В Липецке решили ликвидировать все бесхозные колонки

сегодня, 10:44

Общество