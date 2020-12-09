НЛМК Live

27 минут назад

На НЛМК соревновались лучшие разливщики стали

127
#конкурс
На НЛМК соревновались лучшие разливщики стали

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, провел очередной конкурс профессионального мастерства среди представителей рабочих специальностей. В ходе состязаний определяли лучшего разливщика стали из 29 работников двух конвертерных цехов. 

В течение месяца конкурсанты демонстрировали жюри знания требований охраны труда, производственной системы, интегрированной системы менеджмента Группы НЛМК. Работники также отвечали на вопросы о последовательности технологического процесса и действиях персонала при возникновении нештатных ситуаций. 

Практическое задание конкурса включало разливку стали в ручном режиме в течение пяти минут. Жюри оценивало качество выполнения задания, количество отклонений от заданного уровня металла в кристаллизаторе, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности. 

Лучше других с конкурсным заданием справился Александр Веретин. Победителю, а также призерам - Александру Зотову и Дмитрию Ларину будут вручены дипломы, сувениры и денежные премии. 

В 2020 году на НЛМК пройдет 40 различных конкурсов профессионального мастерства. Ожидается, что в них примут участие около 1500 работников комбината.  

Фото пресс-службы НЛМК.
127
#конкурс

Еще в рубрике

НЛМК поздравит детей региона с новогодними праздниками
#Новый год #подарки
НЛМК поздравит детей региона с новогодними праздниками

07.12.2020 10:37

НЛМК Live
Проект НЛМК по повышению энергоэффективности стал победителем отраслевого конкурса
#энергоэффективность
Проект НЛМК по повышению энергоэффективности стал победителем отраслевого конкурса

04.12.2020 10:47

НЛМК Live
Волонтеры «Стального дерева» стали победителями конкурса за лучший экологический проект
#экология #Стальное дерево
Волонтеры «Стального дерева» стали победителями конкурса за лучший экологический проект

03.12.2020 12:06

НЛМК Live
Группа НЛМК приняла участие в первой Российско-европейской конференции по климату
#экология
Группа НЛМК приняла участие в первой Российско-европейской конференции по климату

02.12.2020 13:39

НЛМК Live
НЛМК победил на международном конкурсе «Экологическая культура. Мир и согласие»
#экология #конкурс
НЛМК победил на международном конкурсе «Экологическая культура. Мир и согласие»

02.12.2020 10:17

НЛМК Live
НЛМК обновляет парк локомотивов
#железнодорожные перевозки
НЛМК обновляет парк локомотивов

01.12.2020 15:14

НЛМК Live