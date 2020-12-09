На НЛМК соревновались лучшие разливщики стали

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, провел очередной конкурс профессионального мастерства среди представителей рабочих специальностей. В ходе состязаний определяли лучшего разливщика стали из 29 работников двух конвертерных цехов.

В течение месяца конкурсанты демонстрировали жюри знания требований охраны труда, производственной системы, интегрированной системы менеджмента Группы НЛМК. Работники также отвечали на вопросы о последовательности технологического процесса и действиях персонала при возникновении нештатных ситуаций.



Практическое задание конкурса включало разливку стали в ручном режиме в течение пяти минут. Жюри оценивало качество выполнения задания, количество отклонений от заданного уровня металла в кристаллизаторе, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.



Лучше других с конкурсным заданием справился Александр Веретин. Победителю, а также призерам - Александру Зотову и Дмитрию Ларину будут вручены дипломы, сувениры и денежные премии.



В 2020 году на НЛМК пройдет 40 различных конкурсов профессионального мастерства. Ожидается, что в них примут участие около 1500 работников комбината.



Фото пресс-службы НЛМК.

