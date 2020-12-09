Инстаграмщица обманула липецких модниц

24 женщины перевели 21-летней аферистке за виртуальную обувь 200 тысяч рублей.

Прокурор Советского района Липецка направил в суд обвинительное заключение по уголовному делу обвиняющейся в череде афер 21-летней девушки, выманившей у 24 липчанок более 200 тысяч рублей.



Из фабулы уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 159 УК РФ («мошенничество»), следует, что Мария Ж. в июле прошлого года создала в Инстаграм аккаунт «showroom_ showroom», выставила в нем фотографии модной женской обуви, надерганных из Интернета и стала ждать покупателей. И действительно, к ней потянулась вереница клиенток. Минимальная сумма, на которую Мария развела доверчивых липчанок, составила 3600 рублей, максимальная - 14 300 рублей. Смысл аферы заключался в том, что модницы перечисляли на ее банковскую карту деньги за товар, который не получали. Между делом мошенница даже толкнула одной из контрагенток невесть как затесавшийся между ее виртуальными лабутенами пуховик.



- Максимальная санкция статьи обвинения предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.