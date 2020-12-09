Общество

37 минут назад

Прокуратура вынесла предостережение руководству ОЭЗ «Липецк» из-за графика отпусков

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#прокуратура #ОЭЗ "Липецк" #отпуск
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Прокуратура вынесла предостережение руководству ОЭЗ «Липецк» из-за графика отпусков

В особой экономической зоне решили пересмотреть время отдыха сотрудников.

В прокуратуре решили действовать на опережение. В ведомство поступила информация о том, что первого декабря 2020 года руководитель направления по работе с кадрами управления делами АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» направил работникам электронное письмо о том, что генеральным директором дано распоряжение, пересмотреть график отпусков на 2021 год с учетом того, что количество дней отпуска должно быть кратно семи в соответствии со следующими вариантами: 14, 7 и 7 дней; 21 и 7 дней; 14 и 14 дней; 28 дней.

— В силу части 1 статьи 125 ТК РФ разделение отпуска на части, одна из которых не может быть менее 14 календарных дней, допускается по соглашению работника и работодателя. По смыслу закона другая часть отпуска может делиться на периоды любой продолжительности. Таким образом, единоличное решение работодателя об изменении отмеченного графика и обязательном разделении ежегодного оплачиваемого отпуска сотрудников на части по его вариантам, навязывание им невыгодных условий при планировании отпуска нарушает конституционные права работников и противоречит трудовому законодательству, что недопустимо, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Заместитель прокурора области Руслан Стрельников объявил руководству акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» предостережение о недопустимости указанных нарушений трудового законодательства.
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#прокуратура #ОЭЗ "Липецк" #отпуск
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