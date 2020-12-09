28-летняя женщина сбила братьев, а потом заявила об угоне машины

Её оштрафовали за ложный донос.

3 сентября этого года в 00.27 на улице Октябрьская села Измалково Липецкой области произошло ДТП – автомобиль «ВАЗ-11183» сбил двоих братьев, которые шли в магазин, после чего машина уехала с места происшествия. Пешеходы были госпитализированы с различными травмами.



Машиной управляла 28-летняя жительница села Измалково – женщина двигалась в сторону села Слобода.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, одинокая женщина, мать двоих детей, которая была за рулём «ВАЗа», сразу после происшествия заехала в поле и бросила там машину, а потом позвонила своему знакомому из полиции и сообщила, что её машину угнали. Тот предостерёг подругу: точно ли угнали, а то и за ложный донос загреметь можно?! Но молодая жительница села Измалково была непреклонна. После звонка своему знакомому полицейскому она набрала номер дежурной части уже официально заявила об угоне, который, по словам «потерпевшей», произошёл ещё накануне вечером, 2 сентября. Женщина сказала, что, не обнаружив машину припаркованной на улице недалеко от своего дома, очень сильно испугалась за себя и детей. Спустя две недели в ходе доследственной проверки было установлено, что никакого угона не было.



28-летняя жительница Измалково к тому времени узнала, что сбитые ею пешеходы живы и относительно здоровы, и призналась, что совершила ДТП на улице Октябрьская. Сами сбитые братья рассказали, что момент ДТП помнят плохо: среди ночи они увидели ослепляющий свет фар и практически сразу почувствовали сильный удар, а потом были госпитализированы.



28-летнюю женщину, придумавшую себе «алиби» с угоном машины, судили в Елецком районном суде. 23 ноября приговором Елецкого районного суда Липецкой области женщина признана виновной в том, что 3 сентября, управляя автомобилем «ВАЗ-11183», совершила ДТП и скрылась с места происшествия, после чего сообщила в дежурную часть ОМВД по Измалковскому району Липецкой области заведомо ложные для нее сведения об угоне принадлежащего ей автомобиля.



С учетом обстоятельств совершенного преступления и личности подсудимой (ранее она не была судима, плюс на иждивении у неё двое детей), суд признал женщину виновной по статье 306 часть 1 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления» и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.