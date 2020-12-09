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Пенсионер ударил ножом обидчика супруги

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#ножевое ранение #ссора
Пенсионер ударил ножом обидчика супруги

Женщина сделала соседу замечание из-за того, что он распивает алкоголь у подъезда.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор пенсионеру, которого обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. Пожилой мужчина ударил ножом соседа, который обматерил его жену.

Преступление было совершено вечером 24 апреля 2020 года в Липецке, у дома № 1А по улице Кузьминской. Подсудимый пенсионер ударил мужчину самодельным ножом. Причиной для конфликта между мужчинами стала ссора пострадавшего с женой пенсионера. В своих показаниях подсудимый сообщил, что вечером 24 апреля он был дома со своей супругой. Она стояла на балконе, когда он услышал шум, что на супругу кто-то с улицы ругается. Женщина распекала соседа, пьющего на лавке у подъезда, а тот ей отвечал матом и оскорблениями. Подсудимый вышел на балкон и увидел пьяного соседа, который выражался в адрес супруги непристойными словами, нецензурной бранью. Его это сильно возмутило и он, ничего не говоря, супруге пошел на улицу поговорить с матерщинником, для самообороны прихватил самодельный нож. Пострадавший начал ругаться и на пенсионера, удал его по голове. Не помня себя, пенсионер ударил обидчика ножом в живот. Потом ушел домой, а нож спрятал в электрическом щитке, где его и нашли сотрудники полиции.

Пострадавшему мужчине вызвали «Скорую». Врачи госпитализировали его с ранением брюшной полости, мужчину прооперировали и уже 29 апреля выписали из больницы. Ранение, полученное пострадавшим, было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Суд приговор пенсионера к четырем годам условного срока с тремя годами ограничения свободы.
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#ножевое ранение #ссора

Комментарии (2)

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Деревенский детектив

40 минут назад
я, наша медицина творит чудеса! :-) Но чтобы не искушать судьбу, в таких случаях лучше использовать перцовый балончик. Илизвонить в 102.
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я

54 минуты назад
Как-то быстро, за 5 дней тяжелобольной выздоровел.
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