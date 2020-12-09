Коронавирус

сегодня, 11:56

За сутки в Липецкой области подтверждены 152 случая коронавирусной инфекции, пять человек от COVID-19 умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области подтверждены 152 случая коронавирусной инфекции, пять человек от COVID-19 умерли

Накануне были зафиксированы 149 случаев новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 152 случая инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 пять человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в Липецкой области зарегистрированы 12 536 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 9 843 человека, умерли умерли — 152 человека.

За минувшие сутки в России подтверждены 26 190 случаев коронавирусной инфекции, 559 человек умерли, 26 266 человек выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 2 541 199 случаев коронавирусной инфекции, 2 007 792 человека выздоровели, 44 718 человек от COVID-19 умерли.
4 2178
#коронавирус
3

Комментарии (4)

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Семеныч

27 минут назад
Рисуют цифры как хотят. Думают может народ гулять не будет. Большинство уже переболели и всем наплевать.
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

43 минуты назад
Интересно... "выявлены 152 случая инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 пять человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф." - А своей информации о заболеваемости и смертности нет, или что на сайте напишут?
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Гость

51 минуту назад
Очень жаль ушедших, Царство им небесное.
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Гость

52 минуты назад
А почему возраст умерших не указываете?
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