Коронавирус
сегодня, 11:56
За сутки в Липецкой области подтверждены 152 случая коронавирусной инфекции, пять человек от COVID-19 умерли
4 2178
Накануне были зафиксированы 149 случаев новой коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 152 случая инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 пять человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в Липецкой области зарегистрированы 12 536 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 9 843 человека, умерли умерли — 152 человека.
За минувшие сутки в России подтверждены 26 190 случаев коронавирусной инфекции, 559 человек умерли, 26 266 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 2 541 199 случаев коронавирусной инфекции, 2 007 792 человека выздоровели, 44 718 человек от COVID-19 умерли.
С начала пандемии в Липецкой области зарегистрированы 12 536 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 9 843 человека, умерли умерли — 152 человека.
За минувшие сутки в России подтверждены 26 190 случаев коронавирусной инфекции, 559 человек умерли, 26 266 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 2 541 199 случаев коронавирусной инфекции, 2 007 792 человека выздоровели, 44 718 человек от COVID-19 умерли.
4 2178
Семеныч
НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)
Гость
Гость