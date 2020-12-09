Происшествия
сегодня, 11:52
Под Липецком столкнулись «Киа» и «Газель»
Оба водителя госпитализированы.
Сегодня утром в Добровском районе произошло ДТП. Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, на 14-м километре дороги Липецк-Борисовка 52-летний водитель автомобиля "Киа Соренто" выехал на обочину, после чего произошёл занос - машину начало крутить по дороге, она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем "Газель" под управлением 35-летнего водителя.
Оба водителя госпитализированы: водитель "Киа Соренто" - в Липецкую областную клиническую больницу, водитель "Газели" - в Добровскую районную больницу. Пассажиры "Газели" не пострадали.
Оба водителя госпитализированы: водитель "Киа Соренто" - в Липецкую областную клиническую больницу, водитель "Газели" - в Добровскую районную больницу. Пассажиры "Газели" не пострадали.
Милая Оксана