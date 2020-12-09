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В челябинской многоэтажке рухнул лифт с людьми
Трос лифта, где находились две женщины с детьми, оборвался в многоквартирном жилом доме в Челябинске. При попытке ее поднять кабина рухнула в шахту второй раз. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр прокуратуры региона. Прокуратура проводит проверку по данному случаю.
ЧП произошло утром 8 декабря в доме №9 на площади Мопра. Женщины с двумя маленькими детьми спускались с девятого этажа, но в районе второго этажа послышался громкий скрежет и кабина полетела вниз. Женщины сообщают, что когда открылась дверь, была стена, и выхода не было. Ремонтировавшие второй лифт рабочие попытались своими силами поднять кабину, но в итоге она снова рухнула в шахту. Спустя полчаса прибыла аварийная бригада, и женщин с детьми удалось поднять на первый этаж.
Отец одного из детей написал заявление в полицию. Известно, что лифт, у которого оборвался трос, был запущен только пару недель назад после продолжавшегося несколько месяцев ремонта.
ЧП произошло утром 8 декабря в доме №9 на площади Мопра. Женщины с двумя маленькими детьми спускались с девятого этажа, но в районе второго этажа послышался громкий скрежет и кабина полетела вниз. Женщины сообщают, что когда открылась дверь, была стена, и выхода не было. Ремонтировавшие второй лифт рабочие попытались своими силами поднять кабину, но в итоге она снова рухнула в шахту. Спустя полчаса прибыла аварийная бригада, и женщин с детьми удалось поднять на первый этаж.
Отец одного из детей написал заявление в полицию. Известно, что лифт, у которого оборвался трос, был запущен только пару недель назад после продолжавшегося несколько месяцев ремонта.