Общество

сегодня, 11:27

Антимонопольщики: «В 90% случаев липчане переплачивают за отопление по вине управляющих компаний»

6 1261
#ЖКХ #отопление
1
Антимонопольщики: «В 90% случаев липчане переплачивают за отопление по вине управляющих компаний»

УФАС при рассмотрении жалоб на необоснованно высокие коммунальные платежи нашло слабое звено, бьющее по карману граждан.

Сегодня в областной администрации состоялись публичные обсуждения правоприменительной практики Липецкого Управления Федеральной антимонопольной службы. Свои доклады о работе антимонопольщики приурочили к Международному дню борьбы с коррупцией. Публичные обсуждения транслировались по видеоконфенцсвязи в районы области.

Первой слово взяла руководитель УФАС по Липецкой области Ирина Поткина. К 9 декабря 2020 года региональным УФАС возбуждено 28 дел в сфере антимонопольного законодательства, порядка 20 дел о нарушениях в сфере рекламы. Значительно выросло число жалоб в сфере закупок, 545 заявлений на сегодняшний день против 515 жалоб за весь 2019 год, и на недобросовестную конкуренцию - 235 дел против 118 обращений в 2019 году.

- 2020 год был непростым. Он стал проверкой для нас, вскрыл пробелы и недочеты. Он исказил традиционный экономический процесс, его нам придется приводить к балансу еще долго. В тоже время, 2020 год подстегнул темпы цифровизации. Наши заседания стали проходить в онлайн-режиме, без личного присутствия сторон дела. Кроме того, с июля граждане получили возможность дистанционно, через личный кабинет, подавать заявления на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, - отметила Ирина Поткина.

Коммунальную тему продолжил ее заместитель, Дмитрий Шелестенко. Он рассказал о том, что основным трендом жалоб липчан на коммунальщиков в 2019 году были проблемы с электроснабжением. В 2020 году тренд поменялся: липчане завалили антимонопольщиков жалобами на ресурсоснабжающие организации в сфере отопления. Граждан не устраивает сумма в квитанциях за ЖКУ.

- Разбираясь с заявлениями, мы в 90% случаев приходим к выводу, что граждане переплачивают за отопление из-за некорректной работы управляющих компаний. Эти организации могут позволить себе провести проверку общедомовых приборов учета в течение отопительного сезона, держать ОДПУ неисправными, не отправлять вовремя данные с исправных счетчиков. Тогда ресурсоснабжающая организация вынуждена выставлять счета по средним значениям или нормативам. Чаще всего эти суммы значительно выше той, на которую граждане получили услугу, - отметил в своем докладе Дмитрий Шелестенко.

Итоги рассмотрения жалоб на плату за отопление антимонопольщики отправляют в Государственную жилищную инспекцию по Липецкой области. Именно этот орган власти теперь (ранее — УФАС) имеет рычаги воздействия на управляющие компании, которые выполняют свою работу ненадлежащим образом.
6 1261
#ЖКХ #отопление
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мутабор

сегодня, 12:02
Предлагаю чтобы в открытом доступе была вся информация по квадре, все передвижения средста
ответить

Гость

сегодня, 11:59
А мы вообще бегаем по кругу.У нас двухэтажные дома,счетчики общедомовые не ставят из-за малоэтажности,платим по-среднему,в месяц трехкомнатная квартира общей площадью 56,6 м2-4100 рублей,причем,есть местное распоряжение,по которому те,кто не имеет общедомовых счетчиков платят за целый месяц,даже если отопление,как скажем в октябре или апреле ,подают только полмесяца.Справедливости искать не у кого!Её нет!!!
ответить

Житель Липецка

сегодня, 11:52
А ГЖИ не работает --она работает себе на премии.
ответить

ФАС

сегодня, 11:47
Беспомощная служба
ответить

Мутабор

сегодня, 11:43
Как узнать все расходы Квадры?
ответить

Да,уж

сегодня, 11:38
Бардак
ответить

Еще в рубрике

#карантин #школа #детский сад
На карантин закрыты 3 школы и 6 детских садов

7 минут назад

Общество
Прокуратура вступилась за бывших сотрудников липецкого МУП «АДС»
#долги
Прокуратура вступилась за бывших сотрудников липецкого МУП «АДС»

16 минут назад

Общество
Липецкие герои возложили цветы к Вечному огню
#День Героев Отечества
Липецкие герои возложили цветы к Вечному огню

16 минут назад

Общество
Долги бывшего депутата облсовета будут гасить недвижимостью в Европе
#банкрот #кредит. недвижимость #Козин
2
Долги бывшего депутата облсовета будут гасить недвижимостью в Европе

23 минуты назад

Общество
Прокуратура вынесла предостережение руководству ОЭЗ «Липецк» из-за графика отпусков
#прокуратура #ОЭЗ "Липецк" #отпуск
Прокуратура вынесла предостережение руководству ОЭЗ «Липецк» из-за графика отпусков

37 минут назад

Общество
В Липецкой области подорожали яйца, подсолнечное масло и сахар
#торговля
12
В Липецкой области подорожали яйца, подсолнечное масло и сахар

сегодня, 11:09

Общество