Антимонопольщики: «В 90% случаев липчане переплачивают за отопление по вине управляющих компаний»

УФАС при рассмотрении жалоб на необоснованно высокие коммунальные платежи нашло слабое звено, бьющее по карману граждан.

Сегодня в областной администрации состоялись публичные обсуждения правоприменительной практики Липецкого Управления Федеральной антимонопольной службы. Свои доклады о работе антимонопольщики приурочили к Международному дню борьбы с коррупцией. Публичные обсуждения транслировались по видеоконфенцсвязи в районы области.



Первой слово взяла руководитель УФАС по Липецкой области Ирина Поткина. К 9 декабря 2020 года региональным УФАС возбуждено 28 дел в сфере антимонопольного законодательства, порядка 20 дел о нарушениях в сфере рекламы. Значительно выросло число жалоб в сфере закупок, 545 заявлений на сегодняшний день против 515 жалоб за весь 2019 год, и на недобросовестную конкуренцию - 235 дел против 118 обращений в 2019 году.



- 2020 год был непростым. Он стал проверкой для нас, вскрыл пробелы и недочеты. Он исказил традиционный экономический процесс, его нам придется приводить к балансу еще долго. В тоже время, 2020 год подстегнул темпы цифровизации. Наши заседания стали проходить в онлайн-режиме, без личного присутствия сторон дела. Кроме того, с июля граждане получили возможность дистанционно, через личный кабинет, подавать заявления на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, - отметила Ирина Поткина.



Коммунальную тему продолжил ее заместитель, Дмитрий Шелестенко. Он рассказал о том, что основным трендом жалоб липчан на коммунальщиков в 2019 году были проблемы с электроснабжением. В 2020 году тренд поменялся: липчане завалили антимонопольщиков жалобами на ресурсоснабжающие организации в сфере отопления. Граждан не устраивает сумма в квитанциях за ЖКУ.



- Разбираясь с заявлениями, мы в 90% случаев приходим к выводу, что граждане переплачивают за отопление из-за некорректной работы управляющих компаний. Эти организации могут позволить себе провести проверку общедомовых приборов учета в течение отопительного сезона, держать ОДПУ неисправными, не отправлять вовремя данные с исправных счетчиков. Тогда ресурсоснабжающая организация вынуждена выставлять счета по средним значениям или нормативам. Чаще всего эти суммы значительно выше той, на которую граждане получили услугу, - отметил в своем докладе Дмитрий Шелестенко.



Итоги рассмотрения жалоб на плату за отопление антимонопольщики отправляют в Государственную жилищную инспекцию по Липецкой области. Именно этот орган власти теперь (ранее — УФАС) имеет рычаги воздействия на управляющие компании, которые выполняют свою работу ненадлежащим образом.