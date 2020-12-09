Житель Москвы умышленно разбил автомобили двух липчан

Оправдываясь, он заявил, что случайно три раза таранил «Ниссан» и «Ладу Калину».

Липецкий районный суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы жителя Москвы, который два года назад умышленно повредил два автомобиля жителей села Доброе Липецкой области.



Будучи пьяным, москвич разругался с несколькими мужчинами на улице у бани. Желая наказать обидчиков, скандалист сел в свою машину и трижды с разгона наехал на автомобили своих визави. Таранные удары повредили «Ниссан» (ущерб оценили в 122 тысячи рублей) и «Ладу Калину» (на исправление повреждений ее владелец заплатил 49 тысяч рублей).



- Свою вину обвиняемый в преступлении, предусмотренном частью второй ст. 167 УК РФ («

умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений»), не признал. Мужчина пытался доказать сначала полиции, а потом и суду, что у его машины сломалась коробка передач, и он случайно таранил другие автомобили. Однако против него были свидетельства очевидцев и потерпевших, выводы экспертов и записи камеры уличного наблюдения, - прокомментировали GOROD48 приговор в пресс-службе прокуратуры области.







фото: nur.kz

