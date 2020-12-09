Общество

23 минуты назад

В Липецкой области подорожали яйца, подсолнечное масло и сахар

4 284
#торговля
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В Липецкой области подорожали яйца, подсолнечное масло и сахар

На эти три товара цены выросли больше, чем на 10%.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в ноябре в Липецкой области были снижены средние цены на 7 наименований социально значимых продуктов питания, такие как свинина (кроме бескостного мяса), масло сливочное, рис шлифованный, пшено, капуста белокочанная, морковь, яблоки.

В прошлом месяце в нашем регионе наиболее заметно выросли цены на яйца куриные (на 11,24%). Специалисты объясняют это сезонностью - летом куры лучше несутся. Также подорожали масло подсолнечное (на 11,63%) и сахар-песок (на 10,93%), что связано с повышением отпускных цен производителей из-за роста цен на сырье.

При этом цена на яйца куриные, сахар-песок и масло подсолнечное в Липецкой области остается ниже, чем в среднем по России – на 15%, 7% и 9% соответственно.

В ноябре среди 18 субъектов ЦФО средние потребительские цены на 24 наименования социально значимых продуктов питания в Липецкой области по одному наименованию были самыми низкими, по 14 наименованиям регион занимал 2-3 места, по трём - наименованиям - 4-е места.

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в Липецкой области в ноябре 2020 (по отношению к декабрю 2019 года) составил 106,08%, что выше, чем в среднем по ЦФО (104,61%) и по России (105,08%).
4 284
#торговля
1

Комментарии (4)

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МестныйЯ

4 минуты назад
Скоро ежегодный аттракцион для органов Госконтроля: "Мы не видим роста цен!"
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Антон

5 минут назад
Вранье ! Говорят, что в год инфляция 4% !
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ссср

14 минут назад
а где же рывок
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Липчанин

17 минут назад
Если Вы только заметили, то хочу Вам сказать, что подорожало все очень ощутимо. Пошли в отрыв, все как обещали
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