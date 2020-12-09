Происшествия
43 минуты назад
В Липецкой области будут судить участника ограбления фургона с золотом
2 662
Из фургона похитили 12 килограммов украшений на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.
Как сообщает mvdmedia.ru, в Липецкой области завершено следствие по уголовному делу о нападении на фургон и похищении ювелирных украшений на трассе М4 «Дон».
В декабре 2016 года среди ночи трое жителей Задонского района на участке автодороги Р119 «Орёл-Тамбов» в районе села Верхний Студенец, двигаясь на иномарке, пристроились за специализированным автомобилем. Через отсутствующее лобовое стекло один из соучастников по капоту перебрался к дверям грузового фургона, взломал навесной замок, проник в грузовой отдел и похитил шесть постпакетов, в которых находилось свыше десяти тысяч ювелирных изделий различных наименований. Общий вес похищенного составил почти 12 килограммов. В результате более чем двум десяткам владельцев драгоценностей и другого имущества, большинство из которых юридические лица, был причинён ущерб на общую сумму свыше 15 миллионов рублей. После преступления злоумышленники сожгли свой автомобиль.
Два фигуранта преступления были задержаны ещё в апреле 2017 года. Помимо части похищенного у них обнаружены и изъяты наркотики и огнестрельное оружие. В 2019 году они признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабёж», ч. 2 ст. 228 УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 лет каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, один из осужденных за ограбление признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Третий участник нападения - 39-летний житель Задонского района несколько лет скрывался от полиции, был объявлен в федеральный розыск в 2018 году. Весной 2020 года сотрудниками УУР ОМВД России по Липецкой области он был задержан в городе Задонске.
В ближайшее время фигурант предстанет перед судом. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабёж». В настоящее время он заключён под стражу.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области.
В декабре 2016 года среди ночи трое жителей Задонского района на участке автодороги Р119 «Орёл-Тамбов» в районе села Верхний Студенец, двигаясь на иномарке, пристроились за специализированным автомобилем. Через отсутствующее лобовое стекло один из соучастников по капоту перебрался к дверям грузового фургона, взломал навесной замок, проник в грузовой отдел и похитил шесть постпакетов, в которых находилось свыше десяти тысяч ювелирных изделий различных наименований. Общий вес похищенного составил почти 12 килограммов. В результате более чем двум десяткам владельцев драгоценностей и другого имущества, большинство из которых юридические лица, был причинён ущерб на общую сумму свыше 15 миллионов рублей. После преступления злоумышленники сожгли свой автомобиль.
Два фигуранта преступления были задержаны ещё в апреле 2017 года. Помимо части похищенного у них обнаружены и изъяты наркотики и огнестрельное оружие. В 2019 году они признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабёж», ч. 2 ст. 228 УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 лет каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, один из осужденных за ограбление признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Третий участник нападения - 39-летний житель Задонского района несколько лет скрывался от полиции, был объявлен в федеральный розыск в 2018 году. Весной 2020 года сотрудниками УУР ОМВД России по Липецкой области он был задержан в городе Задонске.
В ближайшее время фигурант предстанет перед судом. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабёж». В настоящее время он заключён под стражу.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области.
2 662
Джон Ленин
жадный перевозчик