Происшествия

43 минуты назад

В Липецкой области будут судить участника ограбления фургона с золотом

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#ограбление
В Липецкой области будут судить участника ограбления фургона с золотом

Из фургона похитили 12 килограммов украшений на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.

Как сообщает mvdmedia.ru, в Липецкой области завершено следствие по уголовному делу о нападении на фургон и похищении ювелирных украшений на трассе М4 «Дон».

В декабре 2016 года среди ночи трое жителей Задонского района на участке автодороги Р119 «Орёл-Тамбов» в районе села Верхний Студенец, двигаясь на иномарке, пристроились за специализированным автомобилем. Через отсутствующее лобовое стекло один из соучастников по капоту перебрался к дверям грузового фургона, взломал навесной замок, проник в грузовой отдел и похитил шесть постпакетов, в которых находилось свыше десяти тысяч ювелирных изделий различных наименований. Общий вес похищенного составил почти 12 килограммов. В результате более чем двум десяткам владельцев драгоценностей и другого имущества, большинство из которых юридические лица, был причинён  ущерб на общую сумму свыше 15 миллионов рублей. После преступления злоумышленники сожгли свой автомобиль. 

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Два фигуранта преступления были задержаны ещё в апреле 2017 года. Помимо части похищенного у них обнаружены и изъяты наркотики и огнестрельное оружие. В 2019 году они признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабёж», ч. 2 ст. 228 УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 лет каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, один из осужденных за ограбление признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Третий участник нападения - 39-летний житель Задонского района несколько лет скрывался от полиции, был объявлен в федеральный розыск в 2018 году. Весной 2020 года сотрудниками УУР ОМВД России по Липецкой области он был задержан в городе Задонске.

В ближайшее время фигурант предстанет перед судом. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабёж». В настоящее время он заключён под стражу.

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области.
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#ограбление

Комментарии (2)

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Джон Ленин

13 минут назад
Когда нет доказательств появляются наркотики и оружие....
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жадный перевозчик

19 минут назад
камера заднего вида стоить 800 руб с комплектом проводов
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