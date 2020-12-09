Общество

сегодня, 08:55

Движение через мост перекроют из-за монтажа балок

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#ремонт #мост #реконструкция
Движение через мост перекроют из-за монтажа балок

В Ельце снова огранивают проезд по переправе через реку Быстрая Сосна.

На три ночи в Ельце из-за ремонта автомобильного моста через реку Быстрая Сосна будет перекрыто движение по путепроводу, сообщает городская администрация.

- Движение по мосту полностью будет прекращено с 00:00 до 05:00 с четверга (10.12) на пятницу (11.12), с пятницы (11.12) на субботу (12.12), с субботы (12.12) на воскресенье (13.12). Это необходимо для монтажа и демонтажа балок пролетного строения моста, - указано в сообщении администрации Ельца.

Водителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и скорректировать при необходимости маршрут движения по городу.
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#ремонт #мост #реконструкция

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