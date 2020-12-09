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сегодня, 08:47

В Приморском крае сегодня вспоминают липецкого лётчика

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#Олег Пешков #День Героев Отечества
В Приморском крае сегодня вспоминают липецкого лётчика

Сегодня День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря.

Сегодня, 9 декабря, жители города Арсеньев Приморского края собрались возле памятника Герою России Олегу Пешкову.

- Имя Героя России, летчика Олега Анатольевича Пешкова тесно связано с нашим городом, - сообщает группа "ВКонтакте" " Арсеньев на связи". - С 2000 по 2009 годы Олег Анатольевич служил в войсковой части, жил с семьей в Арсеньеве. В 2009 году Олег Пешков с семьей переехал в Липецк, где и продолжил службу. В 2015 году был направлен в командировку в Сирийскую Арабскую Республику. 45-летний подполковник Олег Анатольевич Пешков погиб во время боевых действий. Указом Президента России В.В. Путина погибшему летчику О.А. Пешкову было присвоено звание Героя России.

Цветы к памятнику возложили военнослужащие, представители органов власти, общественных организаций, волонтеры, юнармейцы. Прозвучали слова признательности в адрес инициативой группы за благоустройство территории сквера вокруг памятника.

Фото - vk.com
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#Олег Пешков #День Героев Отечества

Комментарии (1)

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Иван Иванович

33 минуты назад
Опять -двадцать пять! Достали уже ! Ну правда ! Хватит!
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