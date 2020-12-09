Культура
сегодня, 08:48
Липчанам предлагают «Открыть рот»
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В городе проведут отбор на чемпионат по чтению.
В культурном пространстве «Библиотека» в воскресенье, 13 декабря, состоится региональный этап чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот».Он придуман в Новосибирске и получил мировой статус в прошлом сезоне, а уже в 2021 году отметит свой 10-летний юбилей.
По правилам чемпионата, участники в неформальной обстановке читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты, жюри оценивает технику и артистизм чтения, а победитель получает в подарок приз от партнеров чемпионата. Подготовиться заранее практически невозможно, выбор книги для прочтения вслух – лотерея. Интрига сохраняется до самого конца. Принято участие могут совершеннолетние липчане, прошедшие регистрацию.
Участники липецкого этапа будут бороться за выход в финал Конференции. В сезоне 2020-2021 этапы Чемпионата планируется провести более чем в 200 городах России, а также в США, Аргентине, Франции, Англии, Германии, Грузии, Чехии, Эстонии, в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Финал Чемпионата состоится летом 2021 года в Москве.
По правилам чемпионата, участники в неформальной обстановке читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты, жюри оценивает технику и артистизм чтения, а победитель получает в подарок приз от партнеров чемпионата. Подготовиться заранее практически невозможно, выбор книги для прочтения вслух – лотерея. Интрига сохраняется до самого конца. Принято участие могут совершеннолетние липчане, прошедшие регистрацию.
Участники липецкого этапа будут бороться за выход в финал Конференции. В сезоне 2020-2021 этапы Чемпионата планируется провести более чем в 200 городах России, а также в США, Аргентине, Франции, Англии, Германии, Грузии, Чехии, Эстонии, в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Финал Чемпионата состоится летом 2021 года в Москве.
3 530
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