Общество

48 минут назад

6 водителей заметили за рулём без маски

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6 водителей заметили за рулём без маски

Сотрудникам компаний-перевозчиков придётся ответить за нарушение противоэпидемиологических требований в суде.

До 180 увеличилось количество протоколов, которые сотрудники регионального управления дорог и транспорта составили на водителей без масок. Сегодня было возбуждёно административное производство ещё на шестерых сотрудников транспортных компаний.

- Сегодня 99,97% пассажиров проверенных контролерами автобусов ехали в транспорте в масках. С начала рейдов по соблюдению масочного режима проверена 29 637 единиц транспорта, на водителей составлено 180 протоколов, на пассажиров - 37, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Напомним, с 30 сентября 2020 года вступили в силу изменения в постановление администрации Липецкой области №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», которые ужесточили требования к соблюдению масочного режима.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях игнорирование масочного режима в транспорте и объектах торговли грозит административными штрафами. Для граждан – от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
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Комментарии (5)

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л-а

16 минут назад
Среди водителей большой недоштат, а среди проверяющих -перебор, может их обучить и в водители, да надеть на них маски1 Это не оравой "Маски-шоу"забегать в автобус, а очень напряженный труд.Или им слабо?
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Тогда пускай

17 минут назад
Ездят в противогазах !.
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Жители

17 минут назад
Замучили водителей.. А вот газовикам разрешили шастать по квартирам собирать деньги за намыливание трубы!? Дома старики, больные, гипертонии, диабетиков.... К ним вирус несут, угрожают штрафом кто не откроет.... А в автобусе едут здоровые, с высоким иммунитетом, а власть хочет штрафов от водителей. А вирус несут больные в поликлинику, т. К. Их туда врачи отправляют!..... Глупцы у власти!!!!!!!!!
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Абдурахман

19 минут назад
Не понятно, чтобы показать типа движуха и очень опасных преступников повязали без масок!
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Не понятно

24 минуты назад
Зачем нам это нужно знать???!!
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