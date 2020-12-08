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Липецкая вечЁрка: «темное дело» с городскими фонарями, один день с волонтерами и список бесплатных катков
Сегодня, 8 декабря, чиновники рассказали о желании передать все уличные городские фонари в частные руки, GOROD48 увидел трудности волонтерской работы, и в Липецке начали заливать бесплатные катки.
Как частной фирме с уставным капиталом в 100 тысяч рублей доверить освещение Липецка? Про крупные проекты, которые реализовали эти бизнесмены, ничего не известно. Хотя чиновники ожидают от них инвестиций аж в полмиллиарда рублей. Депутаты решили все тщательно проверить и не раз еще обсудить, прежде чем принять или не принять такое светлое решение.
Новость собрала больше количество комментариев, Многие читатели, как и депутаты не понимали, зачем нужна такая сделка.
— Реально не понимаю, а на чем они зарабатывать-то будут? Ну вложат полярда, построят сети-столбы, а мэрия сократит на 90% расходы. И чем отбивать будут? — поинтересовался Липчанин.
— А что останется в собственности города? Посмотрите на примере содержания подземных сетей горячего и холодного водоснабжения. Частник заботится о личной прибыли, а что получают жители! Какое освещение, за какие цены мы должны будем содержать данного частники? Деньги из кармана налогоплательщиков!!! Сейчас нет средств, а откуда они возьмутся для возмещения оплаты частнику? Видимо, он собирается работать бесплатно!!! — написала Любовь.
— Наверное, подобные эксперименты с бюджетными средствами надо проводить иным методом. Чиновник -"застрельщик" какого-либо бреда берёт кредит и сам вкладывается в данную перспективу. В получении кредита чиновнику помочь!!! При достижении положительного результата государство возвращает чиновнику всё потраченное с процентами по кредиту. Если предприятие более успешно, чиновник получит премию и, может быть, карьерный рост, — предложил свой вариант другой комментатор GOROD48.
— Что ж ждём новую графу в платежах, — скептически предположил Вася.
GOROD48 сегодня провел день с волонтерами. С начала пандемия коронавируса, эти люди стали востребованными. Они возят врачей, приносят лекарства и продукты, помогают медикам в силу своих возможностей, разгружают медикаменты и оборудование. И все это делают бесплатно. Потому что считают, что так надо.
В Липецких дворах начали заливать катки. По городу таких катков будет как минимум десять. Адреса можно посмотреть здесь. В заливке льда сотрудникам учреждения «Спортивный город» помогают пожарные.
Толщина льда на катке должна быть 8-10 сантиметров. Еще не совсем готовый, его вовсю пробуют любители коньков. И хулиганы: рисуют на оградах и ломают их. Приходится восстанавливать.
Кстати, в прошлом году из-за теплой погоды, дворовые катки так и не удалось залить. Но этой зимой, похоже, будет иначе, по крайней мере синоптики обещают похолодание.
В комментариях читатели тут же сообщили немало мест, где можно было еще залить катки.
— Спасибо "Спортивному городу", что с той численностью персонала и техникой, которая у них есть, хоть эти катки заливают. Без привлечения предприятий и управляющих компаний увеличить число катков практически нереально. — написал Андрей.
Маргарита
Mikl