Часть Левого берега останется без холодной воды

10 декабря с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 13, 13 ст.1, 19 по улице Ярославской, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, №№ 35, 35а, 37 по улице Писарева, № 24 по улице Тихой, а также частный сектор улиц Железногорской, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Рихарда Зорге, Варшавской, Олимпийской, Постышева, Писарева, Ярославской. Цистерна с водой для питья подъедет по адресу: улица Светлова, 29.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у части жителей Левого берега – в домах №№ 4, 6 по улице 9 Мая, №№ 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а, 22, 24 по улице Суворова, №№ 20, 21, 23 по улице Прокатной, №№ 13, 15 по улице Невского, № 30 по проспекту Мира, №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9 по улице Осипенко. Вводу можно будет набрать возле дома № 4 по улице 9 Мая.



С 10:00 до 20:00 холодную воду отключат в домах №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по улице Сергея Казьмина, №№ 1, 3, ст.5 по улице Виктора Музыки, №№ 17в, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22 по улице Опытной – питьевую воду подвезут к дому № 19 ст.1 по улице Опытной. Без холодной воды также останутся дома №№ 11а, 12, 12а по улице Студенческий городок – воду можно будет набрать возле дома № 11а.



С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 5, 11 по улице Студеновской, №№ 8, 25, 27, 49а, 51/1, 51/2, 51/3 по улице Гагарина, №№ 30, 37/6, 47 по улице Плеханова, №№ 3, 13, 15 по улице Ленина, №№ 12а, 14, 16 по улице Желябова, № 2 по улице 30 лет Октября, №№ 1, 7 по улице Шкатова. Обесточат также дома на улицах Юношеской, Ударников, Ново-Весовой, СНТ «Горняк», СНТ «Дачный-3», дома №№ 43, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6 по улице Космонавтов, №№ 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6 по улице Филипченко, а также частный сектор улицы Ильича.



Воду и свет отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.

