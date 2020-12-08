сегодня, 15:58
В Липецкой области немного усилится восточный ветер, днем до -8
В ближайшие трое суток на погоду на территории Липецкой области будет влиять западная периферия обширного антициклона, центр которого находится над Поволжьем – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов мороза, что на 4-5 градусов ниже нормы.
В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью составит от 13 до 15 градусов мороза, днем ожидается от 4 до 6 градусов мороза.
День 9 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 28 градусов мороза.