Погода в Липецке

сегодня, 15:58

В Липецкой области немного усилится восточный ветер, днем до -8

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#ветер
В Липецкой области немного усилится восточный ветер, днем до -8

В ближайшие трое суток на погоду на территории Липецкой области будет влиять западная периферия обширного антициклона, центр которого находится над Поволжьем – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов мороза, что на 4-5 градусов ниже нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 декабря в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 11 до 16 градусов мороза, днем будет от 3 до 8 градусов мороза. 

В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью составит от 13 до 15 градусов мороза, днем ожидается от 4 до 6 градусов мороза. 

День 9 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 28 градусов мороза.  
355
#ветер

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