Торговля спиртным в ларьке обошлась в 500`000 рублей

В киоске на улице Циолковского продавали водку и коньяк.

В Арбитражный суд Липецкой области обратилась Прокуратура Советского района Липецка с заявлением к индивидуальному предпринимателю о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии). В июне 2020 года прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства об обороте алкоголя в киоске на улице Циолковского.



- В ходе проведения осмотра выявлен факт незаконного оборота алкогольной продукции: восемь бутылок водки «Талка», бутылка бутылка коньяка «Лезгинка», девять бутылок в ПЭТ таре с характерным запахом спирта. Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 500 тысяч рублей. Изъятая продукция будет направлена на уничтожение, - сообщили в пресс-службе арбитражного суда.