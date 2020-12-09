Доброе утро, Липецк!

На календаре среда, 9 декабря. Сегодня в Липецке будет слушаться дело о долге в 1,3 млрд рублей, региональные антимонопольщики отчитаются о работе в 2020 году; завешается прием украшений для Народной ёлки. Главное ожидание дня — запуск общественного транспорта по проспекту Победы.

-5 ° C H: -5° L: -8° Липецк Прогноз на неделю Ср Чт Пт Сб Вс Пн -4° -5° -5° -5° -5° -6° -7° -8° -8° -9° -8° -9°

В течение этой недели пробки из-за ямочного ремонта дорог могут возникнуть на улицах Космонавтов, Богатырской, Московской, Юношеской, Ударников, Опытной, Талалихина, Фестивальной, Подгоренской, Базарной. До сих пор перекрыт сквозной проезд на улице Кузнечной.Шлет всем липчанам вместе со своим новогодним настроением блогер Александра.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram или «Вконтакте» с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Сегодня автобусы поедут по проспекту Победу. Железно! ГИБДД после исправления недоделок разрешила запуск общественного транспорта по проспекту Победы. Движение автобусов по проспекту откроют 9 декабря. Легковой и частный транспорт пустили на участок от площади Победы до концевой еще в середине октября. Автобусы до сегодняшнего утра курсировали по улице Папина.Арбитражный суд Липецкой области сегодня планирует слушать дело о банкротстве Артура Шахова – руководителя сети заправок и бывшего депутата городского Совета Липецка. Шахов якобы не вернул банку кредитов на 1,3 млрд рублей. Кредитор намерен провести реструктуризацию долгов и доказать, что у «короля бензоколонок» есть деньги и имущество на расчеты с банком.Сегодня в 10:00 в большом зале региональной администрации Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики антимонопольного органа. ФАС занимается контролем за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере рекламы, закупок. А также оценивает, насколько обоснован рост цен на товары в магазинах и аптеках.Сегодня в Липецке будут слушать иск администрации областной больницы к городской мэрии. Врачи требуют признать за больницей право оперативного управления вертолетной площадкой. Площадь земельного участка составляет 4 900 квадратных метров. Посадочную площадку там сделали еще в прошлом году.Уже завтра завершится прием поделок для украшения новогодних деревьев. Приём заявок пока идет в управлении Советским округом. Для участия в конкурсе необходимо создать авторскую новогоднюю игрушку. Это может быть ёлочный шар или любое другое украшение, однако стоит учитывать, что оно должно быть выполнено из прочного материала, пригодного к уличным погодным условиям. Лучшие работы разместят на Народной ёлке. Дополнительную информацию можно получить по телефону 30 94 94.До Нового года осталось чуть более трех недель. Кто-то уже успел поставить ёлку, а кто-то еще и не задумывался о празднике. Настроиться на волну ожидания чудес и всего самого доброго помогут книги. Выбрать истории — парки Липецка.