Происшествия

сегодня, 14:17

В столкновении легковушек пострадал один из водителей

8 2829
#ДТП
2
В столкновении легковушек пострадал один из водителей

Машины не поделили перекрёсток.

Сегодня в 12:15 в городе Усмань Липецкой области произошло ДТП. На улице Карла Маркса на перекрёстке столкнулись автомобили «Лада Калина» и «ВАЗ-2112», в результате чего пострадал водитель «Калины»: по словам очевидцев происшествия, у мужчины текла кровь из головы, но пострадавший находился в сознании.

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Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, на перекрёстке неравнозначных дорог 44-летний водитель «Лада Калина» не предоставил преимущества в движении 30-летнему водителю «ВАЗ-2112», который двигался по главной дороге.

В результате ДТП 44-летний водитель автомобиля «Лада Калина» был госпитализирован, но после оказания медицинской помощи был опущен домой.

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8 2829
#ДТП
2

Комментарии (8)

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Гость

3 минуты назад
У меня вопрос к 44-летнему водителю «Лада Калина», а пристегиваться ремнем безопастности - не пробовал, говорят помогает. Да и чердак бы не протек, а то мы все бессмертные, ремни на фиг не нужны. А как случится дтп, сразу начинаем катить бочку на производителя машин (падушки у них не сработали)
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А

3 минуты назад
На этом фото-Приора и Гранта,а не Калина.
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н-дя

13 минут назад
Водятлы друг-друга не видят,а что про пешеходов говорить.Водятел прав,пока жив.....
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Я

43 минуты назад
Класс ! Чердак протек....
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а

сегодня, 14:47
мозг после аварии включился у водятла?
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гость

сегодня, 14:43
Что за манера - публиковать такие треш-фото?!?
ответить

...

сегодня, 14:43
На фото как будто на глушняк
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it_happens

сегодня, 14:33
удалите фото!
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