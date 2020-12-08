В столкновении легковушек пострадал один из водителей

Машины не поделили перекрёсток.

Сегодня в 12:15 в городе Усмань Липецкой области произошло ДТП. На улице Карла Маркса на перекрёстке столкнулись автомобили «Лада Калина» и «ВАЗ-2112», в результате чего пострадал водитель «Калины»: по словам очевидцев происшествия, у мужчины текла кровь из головы, но пострадавший находился в сознании.Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, на перекрёстке неравнозначных дорог 44-летний водитель «Лада Калина» не предоставил преимущества в движении 30-летнему водителю «ВАЗ-2112», который двигался по главной дороге.В результате ДТП 44-летний водитель автомобиля «Лада Калина» был госпитализирован, но после оказания медицинской помощи был опущен домой.