Липчан просят не кормить белок миндалём

В парках даже развесили специальные информационные таблички.

Как сообщает МАУК «Культурные пространства Липецка», зима - это время, когда птицам и белкам в парке необходима подкормка.- Даже самая простая кормушка в парке, в которую регулярно подсыпают корм для птиц может спасти много птичьих жизней в холодное время года и обеспечить питанием сотни пташек, - отмечают в группе «Парки48». - В подходящий и полезный рацион для птиц входят пророщенные зерна пшеницы, кусочки свежего несоленого мяса или субпродуктов, овсяные хлопья, несоленое сало, нежареные и несоленые семена подсолнечника, ягоды подсушенной рябины и боярышника. Специалисты категорически не рекомендуют кормить пернатых булками, свежим хлебом, жареными семечками, чипсами и острыми продуктами. А если вы не знаете, чем кормить белочек, то на территории культурных пространств Липецка можно найти информационные таблички, которые подскажут, какие вкусности маленьким зверькам полезны, а какие категорически запрещены.Липчанам напоминают, что белочек нельзя кормить миндалем, арахисом, фисташками, косточками вишни, черешни, абрикоса и персика, сухариками, чипсами и печеньем, хлебом и шоколадом! Эти продукты влияют на организм белки как яд, особенно миндаль.