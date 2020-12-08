Культура

14 минут назад

Липчан просят не кормить белок миндалём

221
#парк #белка
Липчан просят не кормить белок миндалём

В парках даже развесили специальные информационные таблички.

Как сообщает МАУК «Культурные пространства Липецка», зима - это время, когда птицам и белкам в парке необходима подкормка.

- Даже самая простая кормушка в парке, в которую регулярно подсыпают корм для птиц может спасти много птичьих жизней в холодное время года и обеспечить питанием сотни пташек, - отмечают в группе «Парки48». - В подходящий и полезный рацион для птиц входят пророщенные зерна пшеницы, кусочки свежего несоленого мяса или субпродуктов, овсяные хлопья, несоленое сало, нежареные и несоленые семена подсолнечника, ягоды подсушенной рябины и боярышника. Специалисты категорически не рекомендуют кормить пернатых булками, свежим хлебом, жареными семечками, чипсами и острыми продуктами. А если вы не знаете, чем кормить белочек, то на территории культурных пространств Липецка можно найти информационные таблички, которые подскажут, какие вкусности маленьким зверькам полезны, а какие категорически запрещены.

IMG_4867.JPG

Липчанам напоминают, что белочек нельзя кормить миндалем, арахисом, фисташками, косточками вишни, черешни, абрикоса и персика, сухариками, чипсами и печеньем, хлебом и шоколадом! Эти продукты влияют на организм белки как яд, особенно миндаль.

IMG_4878.JPG

IMG_4883.JPG

IMG_4860.JPG

IMG_4880.JPG

221
#парк #белка

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Фанаты помогли липецким КВН-щикам рассчитаться с долгами
#КВН #Громокошки
22
Фанаты помогли липецким КВН-щикам рассчитаться с долгами

04.12.2020 16:11

Культура
Липчанка попросила у Деда Мороза мужа
#Новый год #Дед Мороз
43
Липчанка попросила у Деда Мороза мужа

04.12.2020 13:11

Культура
На грант Минкультуры в Липецке поставят мюзикл
#театр #Казаки России
3
На грант Минкультуры в Липецке поставят мюзикл

04.12.2020 12:17

Культура
«Конец эпохи»: в парке сносят танцплощадку
#парк #Грязи
15
«Конец эпохи»: в парке сносят танцплощадку

03.12.2020 14:27

Культура
Лауреаты конкурса имени Надежды Обуховой получат 440 тысяч рублей
#филармония
5
Лауреаты конкурса имени Надежды Обуховой получат 440 тысяч рублей

03.12.2020 10:43

Культура
В селе Ратчино построят новый Дом культуры на 200 мест
#культура
19
В селе Ратчино построят новый Дом культуры на 200 мест

03.12.2020 09:45

Общество