После Нового года пассажиры смогут расплачиваться в транспорте смартфонами

В липецких автобусах ставят новые терминалы оплаты.

В автобусах Липецкой области приступили к установке современного оборудования для оплаты проезда. Новые система терминалов будет поддерживать оплату бесконтактными банковскими картами MasterCardPayPass, VISA PayWave, МИР, а также с помощью мобильных платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.



- Узнать, подключена ли данная система в автобусе, пассажиры смогут при помощи специальных наклеек, которые будут размещены возле входной двери. Первые платежи при помощи банковских карт жители региона смогут уже до новогодних праздников, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта.



Новые терминалы уже монтируют в транспорте Липецка и региона. Перед оплатой проезда банковской картой ее не нужно никак актуализировать, весь процесс проходит как привычная транзакция в магазине. Но пока нет конкретики в главном — цене стоимости проезда по банковском карте: будет это 26 рублей как при оплате наличными, 21 рубль — как при оплате транспортной карты, как рассчитываться льготникам.



- Разработка системы оплаты проезда по всем видам транспортных карт находится на завершающей стадии. После установки терминалов, конечно, сохраняется оплата наличными и транспортными картами, но вводится дополнительно оплата банковскими картами. Тариф на проезд не поменяется, ни для льготных транспортных карт, ни для общегражданских, - отметили в управлении транспорта.