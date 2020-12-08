«Ларгус» врезался в «Волгу», пострадала женщина

Авария, по предварительным данным, произошла по вине женщины-водителя.

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Сегодня утром на трассе Липецк-Усмань в районе посёлка Тракторостроителей произошло столкновение автомобилей «Лада Ларгус» и «Волга». В аварии пострадала 68-летняя пассажирка второго автомобиля.- По предварительным данным, ДТП произошло по вине 62-летней женщины за рулем «Ларгуса». Она не представила преимущество ехавшей по главной дороге «Волге», которой управлял 67-летний мужчина. В результате аварии пострадала его пассажирка. Женщина госпитализирована, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.Последствия аварии попали на видеозапись.