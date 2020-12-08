Завершились общественные обсуждения по изменениям в проекте планировки микрорайона «Европейский»

Как сообщает пресс-служба мэрии, липчанам предлагали оценить предложения застройщика по изменениям, вносимым в строительство двух жилых зданий. Так, новый проект предполагал отмену строительства дома №1 – на его месте хотели построить многоуровневую автопарковку на 300 машиномест. При этом гостевые автостоянки, запроектированные ранее, предлагали частично вынести на территорию общего пользования.



Также застройщик хотел ликвидировать подземную автостоянку на 158 машиномест под планируемым жилым зданием №8. Компенсировать ее решили многоуровневой автопарковкой на месте дома №1. Эти изменения должны были снизить плотность застройки микрорайона, а, следовательно, социальную и транспортную нагрузку.



- В период с 3 ноября по 4 декабря в городской департамент архитектуры и градостроительства поступило всего 10 замечаний и предложений от жителей города. В вопросе строительства многоуровневой автопарковки на месте дома №1 респонденты к единому мнению не пришли – кто-то просил оставить проект без изменений, кто-то высказывался «за», кто-то «против». При этом от липчан поступили предложения построить в микрорайоне «Европейский» поликлинику и спортивный комплекс, - сообщили в администрации города.



Все замечания и предложения направлены застройщику для проработки, а также включены в протокол и заключение о результатах общественных обсуждений. Заключение размещено на официальном сайте администрации Липецка в разделе «Общественные обсуждения». Также данный документ совместно с протоколом направлен в региональное управление строительства и архитектуры для принятия решения об утверждении проекта или направлении его на доработку.



Фото пресс-службы администрации Липецка.



