Общество

сегодня, 11:25

Проект липецкого бювета получил специальную премию конкурса архитекторов

8 467
#бювет
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Проект липецкого бювета получил специальную премию конкурса архитекторов

Жюри «Золотого Трезини» отметило работу, реализованную в Нижнем парке. В своей номинации проект бювета не победил.

Организаторы международного конкурса для архитекторов «Золотой Трезини» отметили специальной премией проект липецкого бювета. Авторы работы получили почетный диплом категории Honourable Mention.

Напомним, проект липецкого бювета был заявлен в номинации «Лучший реализованный проект озеленения и ландшафтного дизайна». Победу в этой категории одержал проект сада на крыше в Методистском женском колледже (Австралия, Мельбурн).

Международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» назван в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини (1670–1734) – первого архитектора Петербурга, создателя Петропавловского собора, здания Двенадцати коллегий и других шедевров петровского барокко. Цель конкурса – выявление и поощрение наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела. В совет и жюри международного конкурса входят эксперты из семи стран. В 20 номинациях конкурса приняли участие архитекторы более чем из 50 стран.

Бювет в Нижнем парке был открыт в канун Дня города в Липецке в 2020 году. Объем инвестиций в проект составил 20 млн рублей
8 467
#бювет
1

Комментарии (8)

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Липчанка

16 минут назад
Ничего красивого абсолютно,не поймешь что к чему и почему
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Наблюлатель

21 минуту назад
Ну да, редкостный отстой.
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Масончики

26 минут назад
Значки свои везде лепят
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Лавочница

31 минуту назад
Замасонили буквально всю правовую архитектуру.
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гринпис

42 минуты назад
понятно, грамотёнку для приличия выписали, а те , кто это сооружение сварганил, озелените вокруг территорию, хотя бы
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Милая Оксана

44 минуты назад
Хороший такой, пепелац!
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Инстраграммчик почИтывать надо !

сегодня, 11:34
ДАВНО НА ПАЛОЧКЕ ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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весёлый

сегодня, 11:31
Опять треугольник
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