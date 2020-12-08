Липецкая область из-за COVID-19 получит 446,5 млн рублей

Правительство признало экономику региона пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда еще 10 млрд рублей для поддержания стабильности региональных бюджетов. Деньги поступят в 25 регионов России, экономика которых признана пострадавшей от пандемии.



Липецкая область в рамках распоряжения получит дотацию в 446,574 млн рублей. Среди регионов Центрального Черноземья транш получит еще и Белгородская область: казну региона пополнят на 150 млн рублей.



С учётом принятого решения объём дополнительной поддержки регионов в 2020 году составит 300 млрд рублей. Основные транши для балансировки бюджетов были перечислены в мае и августе. Выделенные деньги власти регионов должны потратить на выполнение социальных обязательств перед гражданами, закупку лекарств, а также поддержку жилищно-коммунального хозяйства и завершение проектов, которые нужны, чтобы обеспечить людям комфортные условия для жизни.